ஆசிய விளையாட்டு 2026: துப்பாக்கிச் சுடுதலில் தங்கம், வெள்ளி என வாரிக்குவிக்கும் இந்தியா!
உஸ்பெகிஸ்தான் அணியின் முந்தைய 481.3 புள்ளிகள் என்ற சாதனையை, இந்தியா 484.6 புள்ளிகள் பெற்று முறியடித்துள்ளது.
By ANI
Published : September 25, 2026 at 11:27 AM IST
டோக்கியோ: ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்தியா ஒரு தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது.
இன்று காலை நடைபெற்ற 10மீ கலப்பு இரட்டையர் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் கமல்ஜீத் மற்றும் சுருச்சி சிங் ஆகியோர் தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளனர். இந்த போட்டியில் 484.6 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் இறுதிப் போட்டியில் வென்றதன் மூலம் ஆசிய தடகள வீரர்களில் அதிக புள்ளிகளை பெற்றவர்கள் என்ற சாதனை படைத்துள்ளனர்.
தற்போது நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டு தொடரில், துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் இந்தியாவின் கமல்ஜித் மற்றும் சுருச்சி சிங் 103 புள்ளிகளை பெற்று முதல் சுற்றை வெற்றிகரமாக தொடங்கினர். அவர்களை தொடர்ந்து தென் கொரிய அணி 98.1 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடம் பிடித்தது.
பின்னர், இரண்டாவது சுற்றில் இந்திய அணி 61.2 புள்ளிகள் பெற்று, 364.7 புள்ளிகளை பெற்றது. அதனைத்தொடர்ந்து இறுதியில், 484.6 புள்ளிகளை பெற்று இந்தியா தங்கப் பதக்கம் வென்றது. தொடர்ந்து, தென் கொரிய அணி 478 புள்ளிகள் பெற்று இரண்டாம் இடம் பிடித்தது.
முன்னதாக, இந்த ஆண்டு டெல்லியில் நடைபெற்ற ஆசிய துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் உஸ்பெகிஸ்தான் அணி 481.3 புள்ளிகள் பெற்றதே சாதனையாக இருந்தது.
நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நடைபெற்ற தனிநபர் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் கமல்ஜித் 9-ஆவது இடம்பெற்று பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்தார். அதேபோல், சுருச்சி சிங் 26-ஆவது இடம்பிடித்து ஏமாற்றம் அளித்தார்.
50 மீ துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம்
ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் ஆண்கள் 50மீ துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் ருத்ராங்ஸ் பாட்டில், ஐஸ்வரி பிரதாப் தோமர், மற்றும் நீரஜ் குமார் ஆகியோர் கொண்ட அணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளனர்.
50மீ துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்திய ஆண்கள் அணி 1762-94x புள்ளிகள் பெற்று இரண்டாம் இடம் பிடித்தது. சீனா அணி 1766-95x புள்ளிகள் பெற்று தங்கப் பதக்கம் வென்றது. முன்னதாக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் இந்தியா தங்கம் வென்ற நிலையில் இம்முறை சீன அணியிடம் இந்தியா தங்கப் பதக்கத்தை இழந்துள்ளது.
இதன்மூலம் துப்பாக்கி சுடுதல் தனிநபர் பட்டியலில் ஐஸ்வரி 589-34x புள்ளிகள் பெற்று மூன்றாவது இடத்திலும், நீரஜ் 588-34x நான்காவது இடத்திலும் உள்ளனர். இருவரும் ஆண்கள் 50மீ துப்பாக்கி சுடுதல் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினர். இதுவரை ஆசிய விளையாட்டு 2026 தொடரில் இந்திய அணி இரண்டு தங்கப் பதக்கம், 8 வெள்ளிப்பதக்கம், 9 வெண்கல பதக்கங்களுடன் மொத்தமாக 19 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது.