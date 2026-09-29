ETV Bharat / sports

ஆசிய விளையாட்டு 2026 கிரிக்கெட் | மழையால் காலிறுதிப் போட்டிகள் ரத்து – அரையிறுதியில் இந்தியா vs இலங்கை மோதல்!

தொடர் கனமழை காரணமாக காலிறுதி ஆட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதை அடுத்து, ஐசிசி டி20 தரவரிசை அடிப்படையில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளன.

இந்தியா vs இலங்கை
இந்தியா vs இலங்கை (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் ஆடவர் கிரிக்கெட் தொடரில், காலிறுதி ஆட்டங்கள் மழையினால் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில், இந்திய அணி தனது அரையிறுதிப் போட்டியில் இலங்கை அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

ஜப்பானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 20-ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவர் கிரிக்கெட் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டங்கள், இன்றைய தினமும் ரசிகர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளன. நிஷின் நகரில் உள்ள கொரோகி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க் மைதானத்தில் இன்றைய தினம் இரண்டு காலிறுதிப் போட்டிகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தன. இதில் முதல் காலிறுதியில் இலங்கை - நேபாள் அணிகளும், இரண்டாவது போட்டியில் வங்கதேசம் - மலேசியா அணிகளும் விளையாட இருந்தன.

ஆனால், நிஷின் நகரில் கனமழை பெய்து வருவதன் காரணமாக, மைதானத்தில் தண்ணீர் தேங்கி விளையாட முடியாத சூழல் உருவானது. தொடர்ந்து மழை நீடித்ததாலும், வீரர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டும், நேபாளத்திற்கு எதிரான இலங்கையின் காலிறுதி ஆட்டம் ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் ரத்து செய்யப்பட்டது.

டாஸ் போடுவதற்கு முன்பே தொடர்மழையால் ஆட்டம் கைவிடப்பட்டதை அடுத்து, ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் முன்னிலையில் இருந்ததன் அடிப்படையில் இலங்கை அணி அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றது. அதேசமயம், இன்று நடைபெற இருந்த வங்கதேசம் - மலேசியா அணிகளுக்கு இடையிலான காலிறுதி ஆட்டமும் தொடர் மழை காரணமாக டாஸ் போடப்படாமலே கைவிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, ஐசிசி தரவரிசையின் அடிப்படையில் வங்கதேச அணியும் அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது. முன்னதாக, நேற்று ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக நடைபெறவிருந்த இந்திய அணியின் காலிறுதி ஆட்டமும், ஹாங்காங்கிற்கு எதிரான பாகிஸ்தான் அணியின் ஆட்டமும் மழையால் ரத்து செய்யப்பட்டன. இதன் காரணமாக, இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் ஏற்கனவே தங்களது அரையிறுதி வாய்ப்பை உறுதி செய்திருந்தன.

இதனையடுத்து, அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து இலங்கை அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. மறுபக்கம், மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் வங்கதேச அணியை எதிர்த்து பாகிஸ்தான் விளையாடவுள்ளது. இதில் வெற்றிபெறும் அணிகள் நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும். ஒருவேளை மழை காரணமாக இந்தப் போட்டிகளும் ரத்தாகும் பட்சத்தில், தரவரிசை அடிப்படையில் இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவது உறுதியாகிவிடும்.

கடந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியும் மழையால் ரத்தானபோது, ஐசிசி தரவரிசை அடிப்படையில் இந்தியாவிற்கு தங்கப் பதக்கம் வழங்கப்பட்டது. இதனால் நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் களமிறங்கும் இந்திய ஆடவர் அணி, இந்த முறையும் தங்கம் வெல்லும் முனைப்பில் விளையாடவுள்ளது. ஏற்கனவே மகளிர் அணி தங்கம் வென்று சாதனை படைத்த நிலையில், இந்திய ஆடவர் அணியும் சாதனை படைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இதையும் படிக்கவும்

இந்திய அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், சிவம் துபே, திலக் வர்மா, விப்ராஜ் நிகம், அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவி பிஷ்னோய், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, யாஷ் தாக்கூர், அர்ஷ்தீப் சிங், வைபவ் சூர்யவன்ஷி.

இலங்கை அணி: சஹான் ஆராச்சிகே (கேப்டன்), அஷேன் பண்டார, லசித் குரூஸ்புள்ளே, சோஹன் டி லிவேரா, நிரோஷன் டிக்வெல்லா (விக்கெட் கீப்பர்), பினுர பெர்னாண்டோ, நுவனிது பெர்னாண்டோ, தரிந்து ரத்நாயக்க, துஷான் ஹேமந்த, சினேத் ஜயவர்தன, சமிகா கருணாரத்ன, கருக்கா சங்கேத், வனுஜ சஹான், நுவான் துஷார, விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த்.

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
ஆசிய விளையாட்டு 2026 கிரிக்கெட்
இந்திய கிரிக்கெட் அணி
இந்தியா VS இலங்கை அரையிறுதி 2026
ASIAN GAMES CRICKET SEMIFINAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.