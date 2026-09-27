ஆசிய விளையாட்டு 2026 கிரிக்கெட் | காலிறுதியில் ஆப்கானை எதிர்கொள்ளும் இந்தியா; அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவது யார்?
ஏற்கனவே இந்திய மகளிர் அணி தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள நிலையில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான ஆடவர் அணியும் தங்கப்பதக்கம் வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Published : September 27, 2026 at 5:14 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவர் டி20 கிரிக்கெட் காலிறுதியில், பலம் வாய்ந்த இந்திய அணி நாளை (செப்டம்பர் 28) ஆப்கானிஸ்தானை எதிர்கொள்கிறது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நடந்து முடிந்த மகளிர் கிரிக்கெட் தொடரில், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி இறுதிப் போட்டியில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தித் தங்கப் பதக்கம் வென்றது. இதன் மூலம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய மகளிர் அணி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது தங்கப் பதக்கத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
இதையடுத்து தற்சமயம் அனைவரது பார்வையும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய ஆடவர் அணி மீதே உள்ளது. இந்நிலையில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் நாளை கிரிக்கெட் தொடருக்கான காலிறுதிப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதில் இந்திய அணியை எதிர்த்து ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இதில் வெற்றிபெறும் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
All set for the #AsianGames 2026 challenge 🇮🇳— BCCI (@BCCI) September 26, 2026
Drop a 💙 if you are ready to cheer for #TeamIndia 👇@WeAreTeamIndia | @Media_SAI pic.twitter.com/qypPk87QQM
இந்திய அணி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே ஆகியோருடன் இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் பேட்டிங்கில் அணிக்கு வலு சேர்க்கிறார். மறுபக்கம் அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், ரவி பிஷ்னோய், அக்சர் படேல் என உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர்கள் இந்த அணியில் இருப்பது கூடுதல் பலமாக உள்ளது.
மேற்கொண்டு, சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியதுடன், ஆப்கானிஸ்தானை ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தியது. தற்சமயம் ஆசியப் பதக்கத்தைத் தக்கவைக்கும் முனைப்பில் விளையாடும் இந்திய அணி களமிறங்குவதால், இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி
மறுபக்கம் தர்விஷ் ரசூலி தலைமையில் களமிறங்கும் ஆப்கானிஸ்தான் அணி, லீக் சுற்றில் ஜப்பானை வீழ்த்தி நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. இந்திய மண்ணில் சமீபத்தில் விளையாடிய அனுபவம் இவர்களுக்கு கைகொடுக்கலாம். ரஷீத் கான், ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் போன்ற முன்னணி வீரர்கள் இல்லாத இரண்டாம் தர ஆப்கானிஸ்தான் அணி இப்போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
India and Afghanistan square off in Quarter-Final 2 tomorrow afternoon. Spin could be key and with plenty of talent on both sides ~ we should be in for a cracker 🇮🇳🇦🇫#AsianGames2026 #INDvAFG #ACC pic.twitter.com/MkHuLqY8DG— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 27, 2026
இதனால் பலம் வாய்ந்த இந்திய அணிக்கு எதிராக ஆப்கானிஸ்தானின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் உள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் கரீம் ஜனத், நஜிபுல்லா ஜத்ரான், ஹசன் ஈசகில் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் நங்கேயாலியா கரோட்டி, அப்துல்லா அகமதுசாய், அரப் குல் மோமண்ட் ஆகியோரும் இருப்பது அணியின் பலமாக உள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 12 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் இந்தியா 11 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவின் இந்த ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக் காத்திருக்கும் நிலையில், இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒரு போட்டி மட்டும் முடிவேதும் எட்டப்படாமல் கைவிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை விவரங்கள்
இந்தியா - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியானது இந்திய நேரப்படி காலை 10 மணிக்குத் தொடங்க உள்ளது. இந்த போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சி மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் தளத்தில் இந்த போட்டியைக் காண முடியும்.
𝗢𝗻𝗲 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘆𝗼𝗿𝗸𝗲𝗿𝘀. 𝗧𝗵𝗲 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗶𝗴 𝗵𝗶𝘁𝘀. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 27, 2026
Bumrah’s pace and precision up against Zadran’s power-hitting. Who comes out on top when India face Afghanistan in the Quarter-Final? ⚡
Watch the action LIVE TOMORROW, 9:30 AM… pic.twitter.com/GWXrHHxFD0
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உத்தேச லெவன்
இந்திய உத்தேச லெவன்: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் படேல், ரவி பிஷ்னோய், அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
ஆஃப்கானிஸ்தான் உத்தேச லெவன்: முகமது அக்ரம், ஹசன் ஈசகில், கரீம் ஜனத், தர்வீஷ் ரசூலி (கேப்டன்), நஜிபுல்லா ஜத்ரன், முகமது இஷாக், பைசல் ஷினோசாடா, அப்துல்லா அஹ்மத்ஸாய், ஃபரிதூன் தாவூத்சாய், நங்கேயாலியா கரோட்டி, அரப் குல் மோமண்ட்.