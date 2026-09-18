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வெறும் 30 பந்துகளில் மேட்ச் ஓவர்... ஆசிய விளையாட்டில் இந்திய மகளிர் அணி வரலாற்றுச் சாதனை!

ஜப்பானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் வெறும் 5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி வெற்றி பெற்றதன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்திய மகளிர் அணி வரலாற்றுச் சாதனையை படைத்துள்ளது.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (BCCI Women/IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 1:32 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி மகளிர் கிரிக்கெட்டின் காலிறுதி ஆட்டத்தில், ஜப்பான் அணியை 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய மகளிர் அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இன்று மகளிருக்கான டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் காலிறுதிச் சுற்று ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. இதில் நடப்பு சாம்பியனான இந்திய மகளிர் அணி, தொடரை நடத்தும் ஜப்பான் மகளிர் அணியை எதிர்த்துப் பலப்பரீட்சை நடத்தியது. நிஷின் நகரில் உள்ள கோரோகி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.

இதையடுத்துக் களமிறங்கிய ஜப்பான் அணி வீராங்கனைகள், தொடக்கம் முதலே இந்திய அணியின் துல்லியமான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து திணறினர். அந்த அணியில் அதிகபட்சமாகத் தொடக்க வீராங்கனைகள் அயகா காடோ-ஸ்டாஃபோர்ட் 25 ரன்களையும், ஹருணா இவாசகி 10 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இவர்களைத் தவிர மற்ற வீராங்கனைகள் எவரும் இரட்டை இலக்க ரன்களைக் கூட எட்டவில்லை.

இந்திய அணியின் சிறப்பான பந்துவீச்சு காரணமாக, ஜப்பான் மகளிர் அணி 19.5 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 57 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஸ்ரீ சராணி 4 விக்கெட்டுகளையும், தொடக்க வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அசத்தினர்.

பின்னர், 58 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணிக்கு ஜி. கமலினி - ஷஃபாலி வர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தது. இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கமலினி ரன்கள் ஏதுமின்றியும், அடுத்து களம் இறங்கிய பாரதி ஃபுல்மாலி 6 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்து அதிர்ச்சியளித்தனர். அதன்பின், ஷஃபாலி வர்மாவுடன் இணைந்த விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் ரிச்சா கோஷ் அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார்.

இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த ஷஃபாலி வர்மா 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என விளாசி 15 பந்துகளில் 40 ரன்கள் குவித்தார். மறுபுறம் ரிச்சா கோஷ் 12 ரன்கள் சேர்த்தார். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 5 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன், 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஜப்பானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

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மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் இந்திய அணி கைவசம் இன்னும் 15 ஓவர்கள் (90 பந்துகள்) மீதமிருந்த நிலையில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் பந்துகள் அடிப்படையில் இந்திய அணியின் மிகப்பெரும் வெற்றியாக இது மாறியுள்ளது. இதற்கு முன்னர் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு தாய்லாந்து மகளிர் அணிக்கு எதிராக 84 பந்துகள் மீதமிருந்த நிலையில் பெற்ற வெற்றியே இந்தியாவின் சிறந்த சாதனையாக இருந்த நிலையில், இந்த ஆட்டத்தின் மூலம் அந்த சாதனையை இந்திய மகளிர் அணி முறியடித்து அசத்தியுள்ளது.

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
இந்திய மகளிர் அணி
ஷஃபாலி வர்மா
இந்தியா ஜப்பான் கிரிக்கெட்
INDIA WOMEN VS JAPAN WOMEN

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