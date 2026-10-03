ஆசிய விளையாட்டு 2026 | மலேசியாவை 5-1 என வீழ்த்தி இந்திய ஹாக்கி அணி அபார வெற்றி - தங்கம் வென்று சாதனை!
இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய ஆடவர் ஹாக்கி அணி 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கும் நேரடியாகத் தகுதி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : October 3, 2026 at 5:30 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் ஆடவர் ஹாக்கி இறுதிப் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த மலேசிய அணியை 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய ஆடவர் ஹாக்கி அணி தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் ஆடவர் ஹாக்கி இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் மலேசியா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த இறுதிப் போட்டியில், தொடக்கம் முதலே இந்திய அணி அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. ஆட்டத்தின் 11ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய அணியின் ஹர்மன்பிரீத் சிங் முதல் கோலை பதிவு செய்து அசத்தினார்.
அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்த மலேசிய அணிக்கு ஆட்டத்தின் 14ஆவது நிமிடத்தில் செல்லோ சில்வெரிஸ் கோலடித்து ஆட்டத்தை 1-1 என சமன் செய்தார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆட்டத்தில், 23ஆவது நிமிடத்தில் இந்தியாவின் ஜுகுராஜ் சிங் கோலடித்து அணியை மீண்டும் முன்னிலைப் படுத்தினார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலையைப் பெற்றிருந்தது.
India take a 2-1 lead into the half-time break! 🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
Harmanpreet Singh and Jugraj Singh scored the two goals for us. Two quarters stand between the defending champions and another Asian Games gold medal.
Let's keep going! 🇮🇳🥇#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames2026… pic.twitter.com/4MDz3zX3OA
இதையடுத்து தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இந்திய அணியின் ஆதிக்கம் முழுமையாகத் தொடர்ந்தது. ஆட்டத்தின் 42ஆவது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி ஸ்டிரோக் (Penalty Stroke) வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி ஹர்திக் சிங் கோலடித்து அணியின் வெற்றியை வலுப்படுத்தினார். மறுபக்கம் மலேசிய அணி வீரர்கள் கோலடிக்க கடுமையான முயற்சிகளை மேற்கொண்ட போதிலும், இந்திய அணியின் பலமான டிஃபென்ஸ் அதனைத் தடுத்து நிறுத்தியது.
அதேசமயம், ஆட்டத்தின் இறுதிப் பகுதியில் மேலும் அதிரடி காட்டிய இந்திய அணி 54ஆவது மற்றும் 57ஆவது நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்து கோல் மழையைப் பொழிந்தது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய ஆடவர் ஹாக்கி அணி 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் மலேசிய அணியை வீழ்த்தி தங்கம் சாதனை படைத்தது. மேற்கொண்டு இந்த வெற்றியின் மூலம் ஒலிம்பிக் தொடருக்கும் நேரடியாக தகுதிப்பெற்று அசத்தியுள்ளது.
𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡’𝗦 𝗛𝗢𝗖𝗞𝗘𝗬 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗜𝗦 𝗔𝗦𝗜𝗔𝗡 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡! 🇮🇳🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
India defeat Malaysia 5-1 in the Asian Games 2026 final to successfully defend their crown and create history by winning consecutive Asian Games gold medals… pic.twitter.com/ZaBzKMGyJw
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ஏற்கனவே நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற மகளிர் ஹாக்கி இறுதிப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி சீனாவை வீழ்த்தி 44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தங்கம் வென்று சாதனை படைத்திருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து இன்று ஆடவர் அணியும் தங்கம் வென்றுள்ளதால், ஒரே ஆசிய விளையாட்டுத் தொடரில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் என இரு பிரிவுகளிலும் இந்தியா தங்கம் வென்று ஒட்டுமொத்த ஹாக்கி உலகிலும் இந்தியக் கொடியை உயரப் பறக்கவிட்டுள்ளது.