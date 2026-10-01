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ஆசிய விளையாட்டு 2026 | பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி - இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்திய அணி!

இந்த வெற்றியின் மூலம் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள இந்திய அணி, தங்கப் பதக்கத்தை வெல்லும் வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்தியதுடன், 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கான நேரடித் தகுதியைப் பெறும் வாய்ப்பையும் பெற்றுள்ளது.

இந்தியா ஹாக்கி அணி
இந்தியா ஹாக்கி அணி (Hockey India)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 2:58 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் ஆடவர் ஹாக்கி அரையிறுதியில், இந்திய அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் ஐச்சி மாகாணம் மற்றும் நகோயா நகரங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆடவர் ஹாக்கி தொடரின் அரையிறுதி ஆட்டத்தில், பரம எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று நேருக்கு நேர் மோதின. இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கோலடிக்க முயற்சித்தனர்.

போட்டியின் முதல் பாதியில் இந்திய அணி துல்லியமான பாஸ்கள் மற்றும் அதிரடித் தாக்குதல்கள் மூலம் முழு ஆதிக்கம் செலுத்தியது. இந்திய அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் சிங் பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்புகளை மிகச் சரியாகப் பயன்படுத்தி இரண்டு கோல்களை அடித்து இந்தியாவிற்கு வலுவான முன்னிலையைத் தேடித்தந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து தில்பிரீத் சிங்கும் ஒரு ஃபீல்டு கோல் அடிக்க, முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்தியா 3-1 என முன்னிலை பெற்றது.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணி கம்பேக் கொடுத்தது. குறிப்பாக அந்த அணி அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களை அடித்து இந்தியாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தது. இதனால் மூன்றாம் கால்பாதி முடிவில் ஆட்டம் 3-3 என்ற கணக்கில் சமநிலையை எட்டியது. இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உச்சகட்டத்தை எட்டியது.

கடைசி கால்பாதியில் இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்க ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இறுதியாக, ஆட்டத்தின் கடைசி நிமிடங்களில் இந்திய வீரர்கள் தங்களது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி மற்றொரு கோலை பதிவு செய்து அசத்தினர். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

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இந்த வெற்றியின் மூலம் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள இந்திய அணி, தங்கப் பதக்கத்தை வெல்லும் தங்களது வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்தியுள்ளது. அத்துடன் 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கான நேரடித் தகுதியைப் பெறுவதற்கும் ஒரு படி அருகில் சென்றுள்ளது. இதையடுத்து அக்டோபர் 3ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் மலேசியா அல்லது தென்கொரியா அணியை எதிர்த்து இந்தியா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
இந்தியா பாகிஸ்தான் ஹாக்கி போட்டி
ஆசிய விளையாட்டு 2026
இந்தியா ஹாக்கி அணி வெற்றி
INDIA BEATS PAKISTAN

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