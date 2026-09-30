ETV Bharat / sports

ஆசிய விளையாட்டு 2026: வில்வித்தையில் இந்தியா தங்கம் வென்று அசத்தல்

ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் இந்த ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் இந்தியா 7வது தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளது.

வென்னம் ஜோதி சுரேகா
வென்னம் ஜோதி சுரேகா (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 8:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஜப்பான்: ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் வில்வித்தை போட்டியில் பெண்கள் அணி தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது.

இன்று நடைபெற்ற வில்வித்தை இறுதிப் போட்டியில் தனிபர்தி சிகிதா, பிரதீப் பிரிதிகா மற்றும் வென்னம் ஜோதி சுரேகா ஆகியோர் கொண்ட பெண்கள் அணி 238 புள்ளிகள் பெற்று சீன அணியை வென்றது. இறுதிப் போட்டியில் சீன அணி 234 புள்ளிகள் பெற்றது. இதன்மூலம் வில்வித்தையில் இந்தியா தங்கம் வென்றுள்ளது. மேலும் வில்வித்தையில் தென் கொரியாவின் சாதனை சமன் செய்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: சேப்பாக்கம் மைதானத்தின் புதிய கேலரிக்கு ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் உட்பட 3 தமிழக வீரர்களின் பெயரை சூட்ட முடிவு

இதன்மூலம் இந்த ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் இந்தியா 7வது தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளது.

TAGGED:

INDIA WON GOLD
GOLD IN ARCHERY
ARCHERY
வில்வித்தை
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.