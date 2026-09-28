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ஆசிய விளையாட்டு 2026| விளையாடாமலேயே அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள்!

ஐசிசி தரவரிசையில் முன்னிலையில் இருந்ததன் அடிப்படையில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் நேரடியாக அரையிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளன.

இந்திய கிரிக்கெட் அணி
இந்திய கிரிக்கெட் அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 10:30 AM IST

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ஹைதராபாத்: மழை காரணமாக ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவர் கிரிக்கெட் காலிறுதி ஆட்டங்கள் ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டதை அடுத்து, தரவரிசை அடிப்படையில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் நேரடியாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளன.

ஜப்பானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 20-ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவர் கிரிக்கெட் பிரிவு நாக்-அவுட் சுற்றுகள் இன்று ரசிகர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளன. நிஷின் நகரில் உள்ள கொரோகி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க் மைதானத்தில் இன்றைய தினம் இரண்டு காலிறுதிப் போட்டிகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தன. இதில் முதல் காலிறுதியில் பாகிஸ்தான் - ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்த இருந்தன.

அதே சமயம், இரண்டாவது காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், ஜப்பானில் நிலவி வரும் 'டுஜுவான்' புயல் காரணமாக நேற்று இரவு முதலே நிஷின் நகரில் கடும் மழை பெய்து வந்தது. இதனால் ஆடுகளம் நீரினால் சூழப்பட்டு போட்டி நடத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. பின்னர் மழை குறையத் தொடங்கிய நிலையிலும், மைதானத்தில் ஈரப்பதம் குறையவில்லை.

நடுவர்கள் மற்றும் போட்டி அமைப்பாளர்கள் பலமுறை மைதானத்தை நேரில் ஆய்வு செய்தனர். ஆனால், தொடர்ந்து மழை நீடித்ததாலும், வீரர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டும் முதலில் பாகிஸ்தான் - ஹாங்காங் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியை ரத்து செய்வதாக அறிவித்தனர். இருப்பினும், இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் போட்டிக்கு முன்னதாக மைதானம் விளையாடத் தகுதியாக மாறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால், அதன்பின்னரும் மழை பெய்த காரணத்தால் ஆட்டத்திற்கான டாஸ் போடும் நிகழ்வு தாமதமானது. இந்நிலையில், தொடர் மழை நீடித்ததன் காரணமாக இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதவிருந்த காலிறுதி ஆட்டத்தையும் ஒரு பந்து கூட வீசாமல் ரத்து செய்வதாக நடுவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர்.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) விதிமுறைப்படி, நாக்-அவுட் போட்டிகள் மழையினால் முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டால், ரிசர்வ் டே (Reserve Day) எதுவும் கிடையாது. அதற்குப் பதிலாக, சர்வதேச தரவரிசையில் எந்த அணி அதிக புள்ளிகளுடன் முன்னிலையில் இருக்கிறதோ, அந்த அணி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும். இதன் அடிப்படையில், உலகத் தரவரிசையில் முன்னிலையில் இருக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் நேரடியாக அரையிறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றன.

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தற்சமயம் இந்திய அணி நேரடியாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளதால் இந்தியாவின் பதக்க வாய்ப்பும் பிரகாசமாகியுள்ளது. இதையடுத்து இந்திய அணி எதிர்வரும் அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள அரையிறுதிப் போட்டியில் இலங்கை அல்லது நேபாள அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. மறுபக்கம், பாகிஸ்தான் அணி தனது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் வங்கதேசம் அல்லது மலேசிய அணியை எதிர்கொள்ளும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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ASIAN GAMES 2026
ஆசிய விளையாட்டு 2026
இந்தியா பாகிஸ்தான்
ஆசிய விளையாட்டு 2026 கிரிக்கெட்
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