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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2026: ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையில் இந்திய மகளிர் அணி அறிவிப்பு

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்கான இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனாக ஹர்மன்பிரீத் கவுரும், துணைக்கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா தொடர்வார்கள் என பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 30, 2026 at 1:48 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியை பிசிசிஐ இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயா நகரில் செப்டம்பர் 19 முதல் அக்டோபர் 4 வரை ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. இந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஆடவர் மற்றும் மகளிருக்கான டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதில் மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் ஆசிய கண்டத்தைச் சேர்ந்த 08 முன்னணி அணிகளும், ஆடவர் தொடரில் 10 முன்னணி அணிகளும் பங்கேற்கின்றன.

கடந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் கிரிக்கெட் அணிகள் தங்கம் வென்ற நிலையில், இந்த முறையும் சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் தீவிர முனைப்பில் களம் இறங்கவுள்ளன. இதனால், 2026 ஐச்சி-நகோயா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் அணிகளுக்கு இடையே கடுமையான போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ கிரிக்கெட் ஆட்டவணை விரைவில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், தொடரில் பங்கேற்கும் தங்களது அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக, இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய ஆடவர் அணியை முன்னரே அறிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியை பிசிசிஐ இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. சமீபத்திய டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடருக்குப் பிறகு அணியின் கேப்டன்சியில் மாற்றங்கள் இருக்கும் என்ற பலத்த எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. எனினும், அனைத்து எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, அணியின் கேப்டனாக ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தொடர்வார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேசமயம் அணியின் துணைக்கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா தொடர்ந்து செயல்படுவார் என்பதையும் பிசிசிஐ உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. மேலும், தற்சமயம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த அணியில் ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா மற்றும் ரேணுகா சிங் ஆகிய முன்னணி வீராங்கனைகளுடன், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளம் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டர் ஜி. கமலினிக்கும் இந்திய டி20 அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி: ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா (துணைக்கேப்டன்), ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், தீப்தி ஷர்மா, ரிச்சா கோஷ், ஜி. கமாலினி, பார்தி ஃபுல்மாலி, ஸ்ரீ சரணி, ரேணுகா சிங், கிராந்தி கவுட், அருந்ததி ரெட்டி, ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல், ராதா யாதவ், நந்தினி சர்மா.

ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், ஷிவம் துபே, திலக் வர்மா, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வருண் சக்ரவர்த்தி, ரவி பிஷ்னோய், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், வைபவ் சூரியவன்ஷி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா.

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
HARMANPREET KAUR
SMRITI MANDHANA
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2026
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