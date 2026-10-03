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ஒலிம்பிக் தகுதியோடு, ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம்: இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணிக்கு குவியும் மெகா பரிசு!

இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்றுள்ளதோடு, 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கும் நேரடியாகத் தகுதி பெற்று இரட்டைச் சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி
இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 12:35 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணிக்கு, ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு மற்றும் ஒடிசா மாநில முதலமைச்சர் மோகன் சரண் மாஜி ஆகியோர் பரிசுத்தொகைகளை அறிவித்துள்ளனர்.

சீனாவுக்கு எதிரான விறுவிறுப்பான இறுதி ஆட்டத்தில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி அபார வெற்றி பெற்று, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது. இதன் மூலம், 1982-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு சுமார் 44 ஆண்டுகள் கழித்து ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்றுள்ளதோடு, 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கும் நேரடியாகத் தகுதி பெற்று இரட்டைச் சாதனை படைத்துள்ளது.

இப்போட்டியில் வீராங்கனை லால்ரெம்சியாமி அடித்த துல்லியமான கோலும், கோல்கீப்பர் சவிதா புனியா தடுத்த பெனால்டி ஸ்ட்ரோக்கும் இந்தியாவின் வெற்றிக்கு முக்கிய வழிவகுத்தன.தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த இந்திய மகளிர் அணிக்கு நாடு முழுவதிலும் இருந்து வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

அதன் ஒரு பகுதியாக, ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு வீராங்கனைகளுக்குப் பரிசுத்தொகை அறிவித்துக் கௌரவித்துள்ளது. அதன்படி, இந்திய அணி வீராங்கனைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூ.11 லட்சம் பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும் என்று ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு அறிவித்துள்ளது. அத்துடன், வீராங்கனைகளின் வெற்றிக்கு உந்துசக்தியாகத் திகழ்ந்த தலைமைப் பயிற்சியாளர் உள்ளிட்ட உதவிப் பணியாளர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூ.5.5 லட்சம் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, ஒடிசா மாநில முதலமைச்சர் மோகன் சரண் மாஜியும் மகளிர் ஹாக்கி அணிக்குப் பரிசுத்தொகையை அறிவித்துள்ளார். ஒடிசா முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, தங்கப் பதக்கம் வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்த இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணியின் ஒவ்வொரு வீராங்கனைக்கும் தலா ரூ.11 லட்சமும், தலைமைப் பயிற்சியாளர் உள்ளிட்ட உதவிப் பணியாளர்களுக்கு தலா ரூ.5.5 லட்சமும் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்படவுள்ளது.

இது குறித்து ஒடிசா முதலமைச்சர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள். இந்திய அணியின் இந்தச் சிறப்பான செயல்பாடு ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கும் பெரும் பெருமிதத்தைத் தேடித் தந்துள்ளது. இந்திய ஹாக்கி விளையாட்டுடன் எப்போதும் உறுதியுடன் துணை நிற்கும் ஒடிசா அரசு, விளையாட்டில் சிறந்து விளங்குபவர்களைத் தொடர்ந்து ஆதரிப்பதிலும், அவர்களை ஊக்குவிப்பதிலும் தனது முழு அர்ப்பணிப்பைத் தொடரும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

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இந்திய ஹாக்கி விளையாட்டின் முக்கிய ஸ்பான்ஷராக விளங்கும் ஒடிசா மாநில அரசு, தேசிய ஹாக்கி அணிகளுக்குத் தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வருகிறது. ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு நேற்று அறிவித்த பரிசுத்தொகைக்குக் கூடுதலாக, ஒடிசா அரசு அறிவித்துள்ள இந்த ஊக்கத்தொகை வீராங்கனைகளுக்குக் கூடுதல் உத்வேகத்தை அளிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2026
ஹாக்கி இந்தியா பரிசுத்தொகை
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