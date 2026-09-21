Asian Games 2026 |மீண்டும் தங்கம் வென்று வரலாறு படைக்குமா இந்தியா? இலங்கையுடன் நாளை மோதல்!
சமீபத்தில் நடைபெற்ற மகளிர் டி20 ஆசியக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், இந்திய அணி இலங்கையை 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி 8ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது.
Published : September 21, 2026 at 5:19 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடரில், நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி இறுதிப் போட்டியில் இலங்கையை எதிர்கொள்கிறது.
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. முன்னதாக நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில், வங்கதேச அணியை 114 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய மகளிர் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. மறுபக்கம் இலங்கை மகளிர் அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அசத்தியது.
இதனைத் தொடர்ந்து, நாளை (செப்டம்பர் 22) நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி, இலங்கை மகளிர் அணியை எதிர்கொள்கிறது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற மகளிர் ஆசியக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியிலும் இவ்விரு அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதின. அதில் இந்திய அணி 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்றது.
இதனால், இந்த ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மறுபக்கம், இலங்கை மகளிர் அணி தங்களின் முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுத்து, தங்கப்பதக்கத்தை வெல்லும் முயற்சியில் களம் காண்கிறது. இதனால், இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று தங்கப்பதக்கம் வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Into the Final!— SAI Media (@Media_SAI) September 20, 2026
In the Asian Games 2026, Women’s Cricket Team defeated Bangladesh by 114 runs in the Semifinal to assure India a medal.
India: 195/4 (20 overs)
Bangladesh: 81/10 (15.4 overs)
India will face Sri Lanka in the Final on 22 September 2026 at 2:00 PM IST.
One more… pic.twitter.com/YLir07YGHz
இந்திய மகளிர் அணி
நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி தொடர்ச்சியாக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, முந்தைய வங்கதேச அணிக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டு துறைகளிலும் தங்களின் அபாரமான ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இந்த ஆட்டத்தில், தொடக்க வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா வழக்கம் போல் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தால் ரன்களைக் குவித்ததுடன், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சதம் விளாசிய முதல் வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் படைத்தார். அதேபோல், பந்துவீச்சில் இந்திய அணியின் இளம் வீராங்கனைகள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு, பேட்டர்களைத் தொடர்ந்து நிலைகுலைய வைத்து ரன் குவிக்க விடாமல் முடக்கினர்.
இந்திய அணியைப் பொறுத்தவரை, பேட்டிங் வரிசையில் ஸ்மிருதி மந்தனா, ரிச்சா கோஷ், பாரதி ஃபுல்மாலி ஆகியோருடன் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் இருப்பதும், பந்துவீச்சில் தீப்தி சர்மா, ஸ்ரேயங்கா பாட்டில், நந்தினி சர்மா, என். ஸ்ரீசாரனி, ராதா யாதவ் மற்றும் ரேணுகா சிங் தாக்கூர் ஆகியோர் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியவர்களாக இருப்பதும் அணிக்கு மிகப்பெரிய பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
அனைத்துத் துறைகளிலும் சமபலத்துடன் விளங்கும் இந்திய மகளிர் அணி, தங்களின் ஃபார்மைத் தொடரும் பட்சத்தில், நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தித் தங்கப்பதக்கம் வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இலங்கை மகளிர் அணி
மறுபக்கம், சமாரி அத்தபத்து தலைமையிலான இலங்கை மகளிர் அணியும் விளையாடிய அனைத்துப் போட்டிகளிலும் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்த கையோடு இந்த இறுதிப் போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அணியின் கேப்டன் சமாரி அத்தபத்து பேட்டிங் மட்டுமின்றி, பந்துவீச்சிலும் தேவைப்படும் நேரங்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அபார ஃபார்மில் உள்ளார்.
INTO THE FINALS! 🇱🇰— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 20, 2026
A clinical 8-wicket victory over Pakistan Women in Japan punches our ticket to the Asia Games final! Bring on the gold! 🥇🇱🇰 #Lionesses #AsianGames pic.twitter.com/K0HSEpSfht
அவருடன் ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரமா, கவிஷா தில்ஹாரி, ஹாசினி பெரேரா மற்றும் இமெஷா துலானி ஆகியோரும் பேட்டிங்கில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தமட்டில் சுகந்திகா குமாரி, மிதாலி அயோத்யா மற்றும் சாமுதி பிரபோதா ஆகியோரும் நம்பிக்கையளிக்கின்றனர். இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற கூடுதல் எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டைப் பொறுத்தவரையில், இந்தியா மற்றும் இலங்கை மகளிர் அணிகள் இதுவரை 32 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 26 முறை வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசாத்திய ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம், இலங்கை அணி 5 முறை மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை விவரம்
ஆசிய விளையாட்டு போட்டியின் மகளிர் கிரிக்கெட் தொடரை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் காணலாம். அதேசமயம், இத்தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளையும் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்திலும் குறிப்பிட்ட சந்தாவைச் செலுத்தி இந்திய ரசிகர்கள் நேரலையில் காணலாம். இதுதவிர டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் இந்த போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் இலவசமாக காணலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
மைதானம் & போட்டி நேரம்
இந்தியா மற்றும் இலங்கை மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த விறுவிறுப்பான இறுதிப் போட்டி, ஜப்பானின் நசின் நகரில் அமைந்துள்ள கரோக்கி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி நாளை காலை 10.30 மணிக்குத் தொடங்குகிறது. இதற்கான டாஸ் நிகழ்வு காலை 10 மணிக்கு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
𝐁𝐀𝐂𝐊-𝐓𝐎-𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐆𝐎𝐋𝐃𝐒? 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2026
The same finalists, the same Gold at stake. India face Sri Lanka once again in the Asian Games Final! 🔥
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 Women’s Cricket Gold Medal Match, TOMORROW at 10 AM, LIVE on Sony Sports Network TV… pic.twitter.com/vIOcJo4olk
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உத்தேச லெவன்
இந்திய மகளிர் அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, பிரத்திகா ராவல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), பாரதி ஃபுல்மாலி, ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, பிரேமா ராவத், ஸ்ரீ சரணி, கிராந்தி கௌட், நந்தினி சர்மா.
வங்கதேச மகளிர் அணி: இமேஷா துலானி, சாமரி அதபத்து (கேப்டன்), சஞ்சனா கவிந்தி, ஹர்ஷித சமரவிக்ரம, ஹாசினி பெரேரா, கவிஷா தில்ஹாரி, நிலக்ஷிகா சில்வா, கௌஷானி நுத்யங்கனா, சுகந்திகா குமாரி, சாமுதி பிரபோதா, மிதாலி அயோத்தி.