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பெண் தானே என ஏளனம் செய்தோருக்கு பதக்கங்களால் பதிலடி: தங்க மங்கை வித்யா ராம்ராஜின் பெற்றோர் நெகிழ்ச்சி

வறுமை மற்றும் சமூகத்தின் பிற்போக்குத்தனமான விமர்சனங்கள் என அத்தனை தடைகளையும் தனது விடாமுயற்சியால் உடைத்தெறிந்து, இந்திய தடகள உலகின் உச்சபட்ச சாதனையைத் தன்வசமாக்கியுள்ளார் வித்யா ராம்ராஜ்.

வித்யா ராம்ராஜின் பெற்றோர்
வித்யா ராம்ராஜின் பெற்றோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 6:23 PM IST

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-BY எஸ்.சீனிவாசன்

ஜப்பானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 20-ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், இந்திய தடகள வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு மாபெரும் சாதனையைத் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் நிகழ்த்தியுள்ளார். பெண்களுக்கான 400 மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் அபாரமாகச் செயல்பட்ட அவர், வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளார்.

42 ஆண்டுகால சாதனை

அதுமட்டுமன்றி, இதே போட்டியில் இந்திய தடகள உலகின் ஜம்பாவானாகக் கருதப்படும் பி.டி. உஷாவின் 42 ஆண்டுகால தேசிய சாதனையைத் தகர்த்து, இந்திய விளையாட்டு அரங்கையே தன் பக்கம் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளார் வித்யா ராம்ராஜ்.

முன்னதாக கடந்த 1984-ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியில் 400 மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தை 55.42 வினாடிகளில் கடந்து பி.டி. உஷா படைத்த தேசிய சாதனையே பல தசாப்தங்களாக வீழ்த்த முடியாத இலக்காக இருந்து வந்தது.

அந்த வரலாற்றுப் புகழ்பெற்ற சாதனையை, இப்போட்டியில் 54.72 வினாடிகளில் கடந்து புதிய தேசிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2023 ஹாங்சோ ஆசிய விளையாட்டின் தகுதிச்சுற்றின்போது வித்யா ராம்ராஜ் 55.42 வினாடிகள் என்ற இலக்கை எட்டி உஷாவின் சாதனையைச் சமன் செய்திருந்தார். இந்நிலையில், அந்த சாதனையை முறியடித்து தற்போது அவர் புதிய வரலாற்றைப் படைத்துள்ளார். இதன் மூலம், இப்போட்டிப் பிரிவில், 55 வினாடிகளுக்கும் குறைவாகக் கடந்த வரலாற்றின் முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் வித்யா ராம்ராஜ் பெற்றுள்ளார்.

தமிழ்நாடு தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ்
தமிழ்நாடு தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் (IANS)

மேலும், இதே ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் தொடர் ஓட்டத்திலும் (Relay) வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றுள்ளார். அத்துடன் 4*400 தொடர் ஓட்ட பந்தயத்திலும் இவர் இடம்பெற்றுள்ள நால்வர் மகளிர் அணி இன்று தங்கம் வென்றும் அசத்தி உள்ளது. இவரது இந்த மகத்தான சாதனையைப் பாராட்டி, தமிழக அரசு சார்பில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றதற்காக ரூ.50 லட்சமும், வெண்கலம் வென்றதற்காக ரூ.30 லட்சமும் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யார் இந்த வித்யா ராம்ராஜ்?

கோவை மாவட்டம் மீனாட்சிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற தனியார் நிறுவன ஓட்டுநரான ராம்ராஜ் - மீனா தம்பதியினரின் 28 வயது மகள்தான் இந்த வித்யா ராம்ராஜ். பொருளாதார நெருக்கடிகள் நிறைந்த குடும்பச் சூழலில் வளர்ந்த இவர், ஈரோட்டில் தனது கல்லூரிப் படிப்பை முடித்து, தற்போது பாலக்காடு ரயில்வே கோட்டத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். வித்யாவும் அவரது இரட்டைச் சகோதரி நித்யாவும் சிறுவயதிலிருந்தே விளையாட்டு மற்றும் ஓட்டப்பந்தயத்தில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர்.

ஆசிய விளையாட்டு பதக்கத்துடன் வித்யா (வலது)
ஆசிய விளையாட்டு பதக்கத்துடன் வித்யா (வலது) (IANS)

ஆரம்பத்தில் வாடகை வீட்டில் வசித்துக்கொண்டு, ஓட்டுநர் வருமானத்தில் குடும்பத்தை நடத்துவதற்கே இவர்களது பெற்றோர் மிகவும் சிரமப்பட்டுள்ளனர். பள்ளியில் படிக்கும்போதே இவர்களின் ஆர்வத்தைப் பார்த்த உடற்கல்வி ஆசிரியர், இவர்களை விடுதியில் சேர்த்துப் படிக்க வைக்கப் பரிந்துரைத்தார்.

கோவையில் அப்போது பெண்களுக்கான விளையாட்டு விடுதி இல்லாததால், ஈரோட்டிற்கு அனுப்பிப் படிக்க வைத்தனர். விளையாட்டு ஒதுக்கீடு மூலம் ஈரோட்டில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் இருவருமே பட்டப்படிப்பை முடித்தார்கள். தற்போது நித்யா வருமான வரித்துறையிலும், வித்யா பாலக்காடு ரயில்வேயிலும் பணிபுரிந்து வருகிறார்கள்.

தாயின் ஆசை

மகளின் இந்த அசாத்திய சாதனை குறித்து அவரது தாய் மீனா நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகையில், "மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீனாவில் நடந்த ஆசிய விளையாட்டில் வித்யா 2 வெள்ளி, 1 வெண்கலம் என 3 பதக்கங்களை வென்றதோடு, பி.டி. உஷாவின் சாதனையைச் சமன் செய்தார். இருப்பினும் பி.டி. உஷாவின் அந்த சாதனையை எப்படியாவது முறியடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே குறிக்கோளோடு கடுமையான பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தாள். அவளுடைய 3 ஆண்டுகால அர்ப்பணிப்பு இன்று நனவாகியுள்ளது.

எங்களுக்கு மூன்றுமே பெண் குழந்தைகள் என்பதால், உறவினர்கள் எங்களை ஆரம்பத்தில் ஒரு மாதிரியாகத்தான் பார்த்தார்கள். மூன்று பெண் பிள்ளைகளை வைத்துக்கொண்டு எப்படிப் பிழைக்கப் போகிறார்கள் என்று மறைமுகமாகவும், முகத்திற்கு நேராகவும் பேசினார்கள். ஆனால், அவர்கள் இன்று தொலைபேசியில் அழைத்து வாழ்த்து மழை பொழிந்து வருகின்றனர்.

வித்யா ராம்ராஜின் தாய் மீனா
வித்யா ராம்ராஜின் தாய் மீனா (ETV Bharat Tamil Nadu)

பெற்றோர்கள் பெண் குழந்தைகளை வீட்டிற்குள் முடக்கி வைக்கக் கூடாது. அவர்களுக்கு எந்தத் துறையில் ஆர்வம் இருக்கிறதோ, அதில் தடையின்றி ஈடுபடச் செய்து வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும். காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக வித்யாவின் இரட்டைச் சகோதரி நித்யாவால் இந்த ஆசிய விளையாட்டில் பங்கேற்க முடியாமல் போய்விட்டது. இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து இந்தியாவிற்கு இன்னும் ஏராளமான பதக்கங்களை வென்று தர வேண்டும் என்பதே எங்களின் ஆசை" என்றார்.

தந்தை நெகிழ்ச்சி

தொடர்ந்து பேசிய தந்தை ராம்ராஜ், "என் மகள் பி.டி. உஷாவின் வரலாற்றுச் சாதனையை முறியடித்த செய்தியைக் கேட்டவுடன் உடனடியாக ஓடிச் சென்று பட்டாசுகள் வாங்கி வந்து வெடித்துக் கொண்டாடினேன். இதுவரை அவளது வெற்றிகளை இந்த அளவிற்கு நாங்கள் கொண்டாடியதே இல்லை. கடந்த முறை பி.டி. உஷாவின் சாதனையைச் சமன் செய்தபோதே, அடுத்த போட்டியில் அதை நிச்சயம் முறியடிப்பேன் என்பதில் அவளுக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருந்தது.

வித்யா ராம்ராஜின் பெற்றோர்
வித்யா ராம்ராஜின் பெற்றோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவளது 3 வருட உழைப்பு வீண் போகவில்லை. எங்கள் கிராமத்து மக்கள் மட்டுமின்றி, பக்கத்து மாநிலமான கேரளம் மற்றும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதி மக்களும் என் மகளின் வெற்றியைக் கொண்டாடி வருகிறார்கள். இந்தியாவே அவளைக் கொண்டாடுவதைப் பார்க்கும்போது சொல்லொணா மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இனி தீவிர பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்று, நாட்டிற்குப் பதக்கம் வென்று தருவதே எங்கள் அனைவரின் அடுத்த கனவு," எனத் தெரிவித்தார்.

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வறுமை மற்றும் சமூகத்தின் பிற்போக்குத்தனமான விமர்சனங்கள் என அத்தனை தடைகளையும் தனது விடாமுயற்சியால் உடைத்தெறிந்து, இந்திய தடகள உலகின் உச்சபட்ச சாதனையைத் தன்வசமாக்கியுள்ளார் வித்யா ராம்ராஜ். தடகளத்தில் தடம் பதித்த வித்யாவின் இந்தப் பயணம் சாதாரணமான ஒன்று அல்ல. இந்தியாவின் அசைக்க முடியாத தடகள சாதனையைத் தன்வசமாக்கியுள்ள வித்யா ராமராஜின் இந்தப் பயணம், விளையாட்டு உலகிற்கு மட்டுமல்லாது, கனவுகளோடு போராடும் அத்தனை பெண் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு மாபெரும் வழிகாட்டியாகும்.

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