ETV Bharat / sports

சூப்பர் ஓவரில் இந்தியா ஏ அதிர்ச்சி தோல்வி; இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி வங்கதேசம் அசத்தல்!

வங்கதேச ஏ அணிக்கு எதிரான தோல்வி காரணமாக இந்திய ஏ அணி நடப்பு ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை தொடரின் அரையிறுதி சுற்றோடு வெளியேறியுள்ளது.

வங்கதேச அணி
வங்கதேச அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 9:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய ஏ சூப்பர் ஓவரில் தோல்வியைச் சந்தித்து ஏமாற்றமளித்துள்ளது.

ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது, கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா ஏ மற்றும் வங்கதேச ஏ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய ஏ அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய வங்கதேச அணிக்கு ஹபிபுர் ரஹ்மான் சோகன் - ஜிஷான் ஆலம் ஆகியோர் அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்து அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர். இதில் ஜிஷான் ஆலம் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 26 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார்.

அடுத்து களமிறங்கிய ஜவாத் அப்ரார் 13 ரன்களுக்கும், கேப்டன் அக்பர் அலி 9 ரன்களிலும், அபு ஹைதர் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும் மறுமுனையில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஹபிபுர் ரஹ்மான் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.

அதன்பின் 3 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 65 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் ஹபிபுர் விக்கெட்டை இழக்க, இறுதியில் அதிரடியாக விளையாடிய மெஹரூஃப் ஒரு பவுண்டரி, 6 சிக்ஸர்களை விளாசி அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 194 ரன்களைச் சேர்த்தது.

பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணிக்கு வழக்கம் போல் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார். இந்த போட்டியில் அவர் 15 பந்துகளை எதிர்கொண்ட் 2 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களை விளாசி 38 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த நமன் தீரும் 7 ரன்னுடன் நடையைக் கட்டினார்.

பின்னர் இணைந்த பிரியான்ஷ் ஆர்யா - கேப்டன் ஜித்தேஷ் சர்மா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் பிரியான்ஷ் ஆர்யா 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 44 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, ஜித்தேஷ் சர்மா 33 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களில் இறுதிவரை போராடிய நேஹல் வதேரா 32 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறினர். இருப்பினும் இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தாலும், 194 ரன்களைச் சேர்த்து ஸ்கோரை சமன் செய்தது. இதனால் ஆட்டத்தின் முடிவானது சூப்பர் ஓவருக்கு சென்றது.

இதையும் படிங்க:

  1. ஆஷஸ் தொடரில் 100 விக்கெட்டுகள் - ஜாம்பவான்கள் வரிசையில் மிட்செல் ஸ்டார்க்!
  2. முத்தரப்பு டி20 தொடர்: இலங்கையை பந்தாடி ஜிம்பாப்வே அபார வெற்றி!

சூப்பர் ஓவரில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணியில் ஜித்தேஷ் சர்மா மற்றும் அஷுதோஷ் சர்மா ஆகியோர் அடுத்தடுத்து முதல் பந்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதனால் வங்கதேச அணி வெற்றிக்கு ஒரு ரன்கள் மட்டுமே தேவை என்ற நிலையில், அந்த அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன் இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

TAGGED:

BAN A VS IND A
ASIA CUP RISING STARS 2025 SEMI
BANGLADESH A BEAT INDIA A
ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை
ASIA CUP RISING STARS SEMIFINAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.