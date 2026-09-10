மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026 | இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுமா இந்தியா? வங்கதேசத்துடன் இன்று பலப்பரீட்சை!
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 24 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இந்திய அணி 21 முறை வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : September 10, 2026 at 12:10 PM IST
ஹைதராபாத்: மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் வங்கதேச மகளிர் அணியை எதிர்த்து இந்திய மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்துகிறது.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026 தொடர் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. லீக் சுற்றுகளின் முடிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் வங்கதேசம் ஆகிய அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றன. இந்நிலையில், இன்று நடைபெறும் முதல் அரையிறுதி போட்டியில் பலம் வாய்ந்த இந்திய மகளிர் அணி, வங்கதேச அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்துகிறது. இதில் வெற்றி பெறும் அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது
இந்திய அணி
ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி, நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடிய அனைத்து லீக் போட்டிகளிலும் அபார வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி தங்களது வெற்றியைத் தொடர்வதுடன், இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாம்பியன் பட்டத்தையும் வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
Semi-Final Mode 🔛#TeamIndia | #WomensAsiaCup pic.twitter.com/gpq61ewOD8— BCCI Women (@BCCIWomen) September 9, 2026
இந்திய அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில், ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளனர். அவர்களுடன் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர், பார்தி புல்மாலி, ரிச்சா கோஷ் ஆகியோரும் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. பந்துவீச்சில் தீப்தி சர்மா, ஸ்ரீசாரணி, நந்தினி சர்மா மற்றும் ரேனுகா சிங் ஆகியோரும் தொடர்ந்து எதிரணிகளுக்கு நெருக்கடி கொடுத்து வருவது இந்திய அணிக்கு கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
வங்கதேச அணி
மறுபக்கம், நிகர் சுல்தானா தலைமையிலான வங்கதேச மகளிர் அணி, லீக் சுற்றில் விளையாடிய 3 போட்டிகளில் 2 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது. இருப்பினும், அந்த அணியின் பேட்டர்கள் நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் ரன்களைச் சேர்க்க முடியாமல் தொடர்ந்து தடுமாறி வருவது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
அதேசமயம், பந்துவீச்சில் ரபேயா கான், மருஃபா அக்தர், நஹிதா அக்தர், சுல்தானா கதும் ஆகியோர் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருவது அந்த அணிக்கு சற்று ஆறுதலைத் தந்துள்ளது. இதனால் பலம் வாய்ந்த இந்திய அணிக்கு எதிராக வங்கதேச வீராங்கனைகள் எவ்வாறு சவால் அளிக்கப் போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டைப் பொறுத்தவரையில், இந்தியா மற்றும் வங்கதேச மகளிர் அணிகள் இதுவரை 24 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 21 முறை வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசாத்திய ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம், வங்கதேச அணி 3 முறை மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது
நேரலை விவரம்
மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் காணலாம். அதேசமயம், இத்தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளையும் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்திலும் குறிப்பிட்ட சந்தாவைச் செலுத்தி இந்திய ரசிகர்கள் நேரலையில் காணலாம். இதுதவிர டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் இந்த போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் இலவசமாக காணலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
The Semi-Final showdown is set! 🏏— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 9, 2026
🇧🇩 Bangladesh Women 🆚 India Women 🇮🇳
🏆 Semi-Final | DP World Women’s Asia Cup 2026
One big battle. One big opportunity. 💪🐯 pic.twitter.com/IOyzHyi2fQ
மைதானம் & போட்டி நேரம்
மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளும் துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மட்டுமே நடைபெறவுள்ளன. மேலும், போட்டிகள் அனைத்தும் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்குத் தொடங்கும் நிலையில், போட்டிக்கான டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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இந்தியா: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, பிரத்திகா ராவல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), பாரதி புல்மாலி, ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, பிரேமா ராவத், ஸ்ரீ சரணி, கிராந்தி கௌட், நந்தினி சர்மா.
வங்கதேசம்: திலாரா அக்தர், ஷர்மின் அக்தர், ஜுவைரியா ஃபெர்டஸ், சோபனா மோஸ்தரி, நிகர் சுல்தானா (கேப்டன்) , ஷோர்னா அக்தர், ரபேயா கான், நஹிதா அக்தர், சுல்தானா காதுன், மருஃபா அக்தர், ஃபஹிமா காதுன்.