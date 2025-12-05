ருதுராஜுக்கு தொடர் வாய்ப்புகள் வழங்க வேண்டும் - அஸ்வின் வலியுறுத்தல்!
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அணிக்கு திரும்பினாலும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிற்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : December 5, 2025 at 11:51 AM IST
ஹைதராபாத்: வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள், ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டை போல் வேறு யாராலும் சிறப்பாக விளையாட முடியாது என முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கூறியுள்ளார்.
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரானது நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இதுவரையில் இரண்டு போட்டிகள் நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், ஒரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்தது 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளன.
இதனையடுத்து தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி நாளை விசாகப்பட்டிணத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி ஒருநாள் தொடரை வெல்லும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
இந்நிலையில், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். இதனால் கடைசி ஒருநாள் போட்டியிலும் அவர் தன்னுடையை அதிரடியை தொடர்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றன.
ஆனாலும், அவர் ஒவ்வொரு முறை சிறப்பாக செயல்படும் போதும் இந்திய அணியில் அவரால் தனது இடத்தை தக்கவைக்க முடியாமல் தடுமாறி வருகிறார். ஏனெனில் அவர் முன்னதாக டி20 கிரிக்கெட்டில் அபாரமாக விளையாடி சதம், அரைசதம் என்று அடித்திருந்த நிலையிலும், அவருக்கு அணியில் தொடர்ச்சியான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுவதில்லை.
அந்தவகையில் தற்சமயம், ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் காயம் காரணமாக அணியில் வாய்ப்பு பெற்றுள்ள ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அடுத்த தொடருக்கான அணியில் இருப்பாரா? இல்லையா? என்பதும் கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது. இந்நிலையில் தான், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிற்கு தொடர்ச்சியான வாய்ப்புகளை தர வேண்டும் என முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் தனது யூடியூப் காணொளியில் பேசுகையில், "ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சிறப்பாக செயல்பட்ட போதும் அவருக்கு தொடர்ச்சியான வாய்ப்புகள் கிடைப்பதில்லை. மேலும் மற்ற வீரர்களுக்கு கிடைப்பது போல் வெளியில் இருந்து ஆதரவும் கிடைப்பதில்லை. என்னைப் பொறுத்த வரையில் அவருக்கு தொடர்ச்சியான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும். நான்காவது இடத்தில் பேட்டிங் செய்ய அவருக்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் உள்ளன" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஏனெனில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள், ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக அவரைப் போல் வேறு யாராலும் சிறப்பாக விளையாட முடியாது. அவரிடம் அனைத்து விதமான ஷாட் தேர்வுகளும் உள்ளன. இதைத் தாண்டி, ஒரு வீரர் 4ஆவது இடத்தில் பேட்டிங் செய்ய வேறு எதையும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை" என்றார்.
மேலும், "ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அணிக்கு திரும்பினாலும், ருதுராஜை விளையாட வைக்க வேண்டும். அப்படி செய்யும் பட்சத்தில் ருதுராஜை மேல் வரிசையில் களமிறக்க வேண்டும். இல்லையெனில் விராட் கோலியை மேல் வரிசையில் களமிறக்கி, அவரது இடத்தில் ருதுராஜை விளையாட வைக்க வேண்டும். ஏனெனில் ருதுராஜ் போன்ற ஒரு வீரருக்கு நாம் தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம்" என்று கூறியுள்ளார்.
இந்திய ஒருநாள் அணிக்காக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இதுநாள் வரையிலும் 8 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி ஒரு சதம், ஒரு அரைசதம் என 228 ரன்களை எடுத்துள்ளர். தற்சமயம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அவருக்கு, இந்திய ஒருநாள் அணியில் தொடர்ந்து வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.