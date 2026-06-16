இந்தியா ஏ அணியில் அதிரடி மாற்றம்: யுத்வீர் சிங்கிற்குப் பதிலாக அசோக் சர்மா சேர்ப்பு
இந்தியா ஏ அணியில் இடம்பெற்றிருந்த யுத்வீர் சிங் காயம் காரணமாகத் தொடரிலிருந்து விலகியதை அடுத்து, அவருக்குப் பதிலாக அசோக் சர்மாவிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 16, 2026 at 3:38 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகப் பந்துவீச்சால் கவனத்தை ஈர்த்த இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அசோக் சர்மா, முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடருக்கான இந்தியா ஏ அணியில் மாற்று வீரராகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய ஏ அணி இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இலங்கை மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுடன் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் தற்போது வரையிலும் 4 போட்டிகள் முடிந்துள்ள நிலையில், இலங்கை அணி 2 வெற்றிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. அதேசமயம் இந்திய அணி அடுத்தடுத்து சந்தித்த தோல்விகள் காரணமாக மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து, நாளை நடைபெறவிருக்கும் முக்கியமான லீக் போட்டியில் இந்திய ஏ அணி, ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணியை எதிர்கொள்கிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி தம்புள்ளையில் இந்திய நேரப்படி காலை 10 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டியில் இந்திய ஏ அணி வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற முடியும் என்பதால், கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
Couldn't have asked for better birthday-eve news 🥳— Gujarat Titans (@gujarat_titans) June 16, 2026
Go well, Ashok 💙 pic.twitter.com/cst4MQzIGp
இப்போட்டிக்காக இந்திய அணி தீவிரமாகத் தயாராகி வரும் நிலையில், அணியில் சில மாற்றங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், இந்திய ஏ அணியில் இடம்பிடித்திருந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் யுத்வீர் சிங் காயம் காரணமாக முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். மேலும், அவர் தற்போது பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இதன் காரணமாக தற்சமயம் இந்திய ஏ அணியில் ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் அசோக் சர்மா சேர்க்கப்படுள்ளது. நடைபெற்று முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய அசோக் சர்மா, 154.2 கி.மீ வேகத்தில் பந்து வீசி இந்த சீசனின் அதிவேகமாக பந்துவீசிய வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றார். இதனால் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து அவர், தற்போது இந்திய ஏ அணியில் விளையாடும் வாய்ப்பையும் பெற்றுளார்.
தற்சமயம் அவர் இந்தியா ஏ அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் தனது உள்நாட்டு கிரிக்கெட் அணியையும் மாற்றியுள்ளார். அதன்படி, இதுவரை உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ராஜஸ்தான் அணிக்காக விளையாடி வந்த அசோக் சர்மா, இனிவரும் காலங்களில் குஜராத் அணிக்காக விளையாடவுள்ளார். அவர் குஜராத் அணிக்கு விளையாடுவதற்கான தடையில்லாச் சான்றிதழை ராஜஸ்தான் கிரிக்கெட் சங்கம் வழங்கியுள்ளது.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) June 16, 2026
Ashok Sharma added to India A squad for tri-series in Sri Lanka as a replacement for Yudhvir Singh.
More Details ▶️ https://t.co/Hvc2KSoBlv #TriNationSeries pic.twitter.com/jcZMZ0DDm8
இதன் மூலம், எதிர்வரும் ரஞ்சிக்கோப்பை, சையத் முஷ்டாக் அலி மற்றும் விஜய் ஹசாரே கோப்பைத் தொடர்களில் அசோக் சர்மா குஜராத் அணிக்காகக் களம் காணவுள்ளார். மேலும், ஐபிஎல் தொடரில் தனது அதிவேகப் பந்துவீச்சின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த அசோக் சர்மா, தற்போது இந்திய ஏ அணியில் சர்வதேச அளவில் முத்திரை பதிப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
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இந்திய ஏ அணி: திலக் வர்மா (கேப்டன்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (துணை கேப்டன்), பிரியன்ஸ் ஆர்யா, வைபவ் சூரியவன்ஷி, ஆயுஷ் படோனி, நிஷாந்த் சிந்து, சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், பிரப்சிம்ரன் சிங், குமார் குஷாக்ரா, விப்ராஜ் நிகம், யாஷ் தாக்கூர், அசோக் சர்மா, அன்ஷுல் கம்போஜ், அர்ஷத் கான், அனுகுல் ராய்.