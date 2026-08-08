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கொரியா மாஸ்டர்ஸ் 2026: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி அஷ்மிதா சாலிஹா சாதனை

கொரியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய இந்தியாவின் அஷ்மிதா சாலிஹா, நாளை சாம்பியன் பட்டத்திற்கான இறுதி ஆட்டத்தில் சீனாவின் ஹான் கியான்சியை எதிர்கொள்கிறார்

அஷ்மிதா சாலிஹா
அஷ்மிதா சாலிஹா (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 4:30 PM IST

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ஹைதராபாத்: கொரியா மாஸ்டர்ஸ் 2026 பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி, இந்திய வீராங்கனை அஷ்மிதா சாலிஹா வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

தென் கொரியாவின் அசன் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் கொரியா மாஸ்டர்ஸ் 2026 பேட்மிண்டன் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனைகள் அஷ்மிதா சாலிஹா மற்றும் ரக்‌ஷிதா ராம்ராஜ் ஆகியோர் நேருக்கு நேர் மோதினர். இந்திய வீராங்கனைகள் இருவர் அரையிறுதியில் மோதியதால் இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது.

இந்தப் போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு இந்திய வீராங்கனைகளும் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்துப் புள்ளிகளை வென்றனர். இதில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட அஷ்மிதா முதல் செட்டை 21-13 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் வலுவான கம்பேக்கைக் கொடுத்த ரக்‌ஷிதா, இரண்டாவது செட்டில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதுடன் 21-16 என்ற கணக்கில் செட்டை வென்று தனது பதிலடியைக் கொடுத்தார்.

இதனால் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட்டைக் கைப்பற்றி யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டது. மூன்றாவது செட்டின் தொடக்கத்தில் இரு வீராங்கனைகளும் புள்ளிகளைப் பெறக் கடுமையாகப் போராடினர். இறுதியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அஷ்மிதா 21-13 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டையும் கைப்பற்றி, ரக்‌ஷிதா ராம்ராஜுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் முடிவில் அஷ்மிதா சாலிஹா 21-13, 16-21, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் ரக்‌ஷிதா ராம்ராஜை வீழ்த்தியதுடன், இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். அதேசமயம் இத்தொடர் முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, முன்னணி வீராங்கனைகளை வீழ்த்தி அரையிறுதி வரை முன்னேறிய ரக்‌ஷிதா ராம்ராஜ், இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வி காரணமாகத் தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.

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இதையடுத்து நாளை (ஆகஸ்ட் 9) நடைபெறவுள்ள சாம்பியன் பட்டத்திற்கான இறுதிப்போட்டியில், இந்தியாவின் அஷ்மிதா, சீனாவின் பலம் வாய்ந்த வீராங்கனையான ஹான் கியான்சியை எதிர்கொள்கிறார். இந்தப் போட்டியிலும் அஷ்மிதா சாலிஹா சிறப்பாகச் செயல்பட்டு, வெற்றி பெற்றுத் தங்கப்பதக்கத்தைக் கைப்பற்றுவார் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

TAGGED:

KOREA MASTERS 2026
ASHMITA CHALIHA
கொரியா மாஸ்டர்ஸ் 2026
அஷ்மிதா சாலிஹா
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