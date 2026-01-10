ETV Bharat / sports

WPL 2026: அதிரடியில் மிரட்டிய வீராங்கனைகள்; வாரியர்ஸுக்கு இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது ஜெயண்ட்ஸ்

யுபி வாரியர்ஸுக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி கேப்டன் ஆஷ்லே கார்ட்னர் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.

அறிமுக வீராங்கனை அனுஷ்கா சர்மா
அறிமுக வீராங்கனை அனுஷ்கா சர்மா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 10, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

நவி மும்பை: யுபி வாரியர்ஸுக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 208 ரன்ளை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

மகளிர் பிரீமியர் லீ டி20 தொடரின் நான்காவது சீசன் கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் யுபி வாரியர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றனர். நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டில் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற யுபி வாரியர்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு பெத் மூனி மற்றும் சோஃபி டிவைன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெத் மூனி 13 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த சோஃபி டிவைனும் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 38 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ஆஷ்லே கார்ட்னர் - அறிமுக வீராங்கனை அனுஷ்கா சர்மா இணை சிறப்பாக செயல்பட்டு ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த ஆஷ்லே கார்ட்னர் தனது அரைசதத்தையும் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் இருவரும் இணைந்து மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 103 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், அனுஷ்கா சர்மா 44 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். மேற்கொண்டு ஆஷ்லே கார்ட்னரும் 6 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 65 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

இறுதியில் ஜார்ஜியா வெர்ஹாம் - பார்தி ஃபுல்மாலி இணை அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டு ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஜார்ஜியா வெர்ஹாம் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்களுடன் 27 ரன்களையும், பார்தி ஃபுல்மாலி 2 சிக்ஸர்களுடன் 14 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 207 ரன்களைச் சேர்த்தது.

யுபி வாரியர்ஸ் அணி தரப்பில் சோஃபி எக்லெஸ்டோன் 2 விக்கெட்டுகளையும், ஷிகா பாண்டே மற்றும் டியாண்ட்ரா டோட்டின் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து 208 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்கை நோக்கி யுபி வாரியர்ஸ் அணி விளையாடவுள்ளது.

இதையும் படிங்க

யுபி வாரியர்ஸ் பிளேயிங் லெவன்: மெக் லேனிங் (கேப்டன்), கிரண் நவ்கிரே, ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், ஹர்லீன் தியோல், தீப்தி சர்மா, டியாண்ட்ரா டோட்டின், ஸ்வேதா செஹ்ராவத், ஆஷா சோபனா, சோஃபி எக்லெஸ்டோன், ஷிகா பாண்டே, கிராந்தி கவுட்

குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் பிளேயிங் லெவன்: சோஃபி டிவைன், பெத் மூனி, ஆஷ்லே கார்ட்னர்(கேப்டன்), அனுஷ்கா ஷர்மா, கனிகா அஹுஜா, பார்தி ஃபுல்மாலி, ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், காஷ்வீ கவுதம், தனுஜா கன்வார், ராஜேஸ்வரி கயக்வாட், ரேணுகா சிங் தாக்கூர்.

TAGGED:

GUJARAT GIANTS VS UP WARRIORZ
ASHLEIGH GARDNER 65 RUNS
ANUSHKA SHARMA WPL DEBUT
குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்
GUJARAT GIANTS VS UP WARRIORZ

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.