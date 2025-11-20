ஆஷஸ் தொடரில் ஆதிக்கத்தை தொடருவது யார்? ஆஸ்திரேலியா vs இங்கிலாந்து முதல் டெஸ்ட்!
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரு அணிகளும் 364 டெஸ்ட் போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணி 152 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து அணி 112 போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன.
Published : November 20, 2025 at 5:40 PM IST|
Updated : November 20, 2025 at 5:50 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி நாளை பெர்த் கிரிக்கெட் மைதானத்தி நடைபெறவுள்ளது.
கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரானது நாளை முதல் தொடங்கவுள்ளது. மொத்த 5 போட்டிகளை உள்ளடக்கிய இந்த தொடரின் முதல் போட்டி, பெர்த்தில் உள்ள பெர்த் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
பாரம்பரியமிக்க டெஸ்ட் தொடர்களில் ஒன்றான ஆஷஸ் தொடரின் நடப்பு சீசனில் எந்த அணி கோப்பையை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பும், ஆவலும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றது. மேலும் இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தங்களை தீவிரமாக தயார்ப்படுத்தியும் வருகின்றனர்.
ஆஸ்திரேலிய அணி
பாட் கம்மின்ஸ் விளையாடாத சூழ்நிலையில், ஸ்டீவ் ஸ்மித் தலைமையில் ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. மேலும் இப்போட்டிக்கான பிளேயிங் லெவனையும் அறிவித்திருக்கும் ஆஸ்திரேலிய அணியானது, ஜேக் வெதர்லாட், பிராண்டன் டாகெட் என இரு அறிமுக வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
அவர்களுடன் டிராவிஸ் ஹெட், கேமரூன் க்ரீன், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, உஸ்மான் கவாஜா ஆகியோர் பேட்டிங்கிலும், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஸ்காட் போலண்ட், நாதன் லையன் உள்ளிட்டோர் பந்துவீச்சிலும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி எவ்வாறு செயல்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளன.
இங்கிலாந்து அணி
பென் ஸ்டோக்ஸ் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி சமீப காலமாகவே பாஸ் பால் அணுகுமுறையில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை மாற்றியுள்ளது. இதனால் நிச்சயம் இத்தொடரிலும் அவர்கள் தங்களின் அதிரடியான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்திவார்கள் என்பதால், இப்போட்டியில் சுவாரஸ்யத்திற்கு பஞ்சமிருக்காது.
அதற்கேற்றவாறு பென் டக்கெட், ஜேமி ஸ்மித், ஹாரி ப்ரூக் போன்ற அதிரடி வீரர்களுடன் நின்று விளையாடும் ஜோ ரூட்டும் அணியின் பேட்டிங்கில் கொடுப்பார். அதேபோல் பந்துவீச்சில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், மார்க் வுட் ஆகியோர் காயத்தில் இருந்து மீண்டு பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடித்துள்ளது அணிக்கு பெரும் பலத்தைக் கொடுத்துள்ளது.
பிட்ச் ரிப்போர்ட்
ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி பெர்த் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. பேட்டர்களுக்கு சாதகமான இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 5 டெஸ்ட் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், ஐந்திலும் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் போட்டியின் முடிவில் டாஸ் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரு அணிகளும் 364 டெஸ்ட் போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் ஆஸ்திரேலிய அணி 152 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து அணி 112 போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், 97 போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளன.
ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரை பொறுத்தவரையில் இரு அணிகளும் 73 தொடர்களில் விளையாடியுள்ளன. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி 34 தொடர்களையும், இங்கிலாந்து அணி 32 தொடர்களையும் வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், 7 தொடர்கள் டிராவில் முடிந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை தகவல்கள்
ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் நேரலையில் காணலாம். அதேசமயம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரிலும் இத்தொடரை ஆன்லைனில் காண முடியும். இந்திய நேரப்படி போட்டி காலை 7.50 மணிக்கு தொடக்க இருக்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வானது 7.20 மணிக்கு நடைபெறும்.
பிளேயிங் லெவன்
ஆஸ்திரேலியா பிளேயிங் லெவன்: உஸ்மான் கவாஜா, ஜேக் வெதர்லாட், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், கேமரூன் க்ரீன், அலெக்ஸ் கேரி, மிட்செல் ஸ்டார்க், நாதன் லையன், பிராண்டன் டாகெட், ஸ்காட் போலண்ட்.
இங்கிலாந்து பிளேயிங் 12: பென் டக்கெட், ஜாக் கிரௌலி, ஆலி போப், ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக், பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜேமி ஸ்மித், கஸ் அட்கின்சன், பிரைடன் கார்ஸ், மார்க் வுட், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஷோயப் பஷீர்.
ஆஷஸ் தொடருக்கான அணிகள்
ஆஷஸ் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி (முதல் டெஸ்ட்): ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டாகெட், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், உஸ்மான் கவாஜா, மார்னஸ் லபுஷாக்னே, நாதன் லையன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதர்லட், பியூ வெப்ஸ்டர், மைக்கேல் நேசர்.
ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மார்க் வுட்.