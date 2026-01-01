சிட்னி டெஸ்ட்: ஸ்டீவ் ஸ்மித் தலைமையில் ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு
சிட்னி டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருந்தும் பாட் காம்மின்ஸ் விலகியுள்ளது அந்த அணிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
Published : January 1, 2026 at 3:50 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் 5ஆவது போட்டியில் விளையாடும் ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டி மெல்போர்னில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரிலும் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது. இது தவிர்த்து 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தங்களுடைய முதல் வெற்றியையும் பதிவு செய்தது.
இதனையடுத்து ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி சிட்னி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஜனவரி 4ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரை 4-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற முயற்சிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் 18 டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியுள்ள இங்கிலாந்தும் வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடும்.
இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் ஐந்தாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. ஸ்டீவ் ஸ்மித் தலைமையிலான இந்த அணியில் நான்காவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான அணியில் இடம் பிடித்திருந்த அனைத்து வீரர்களுமே தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். முன்னதாக காயம் காரணமாக நான்காவது டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து விலகிய பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் நாதன் லையன் ஆகியோர் இந்த போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியிலும் இடம் பிடிக்க தவறியுள்ளனர்.
Australia has released its squad for Sydney, but do they need to make any moves for the next #Ashes Test?— cricket.com.au (@cricketcomau) January 1, 2026
More: https://t.co/5RRzXKNq8Q pic.twitter.com/39cpBpknbn
சில தினங்களுக்கு முன்பு இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியிலும் ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட்டு இருந்தது. இங்கிலாந்து அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கஸ் அட்கின்சன் காயம் காரணமாக சிட்னி டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளதாக இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மெல்போர்ன் டெஸ்ட் போட்டியின் போது கஸ் அட்கின்சன் காயத்தைச் சந்தித்திருந்தார்.
அவர் காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடைய சில காலம் தேவைப்படும் என்பதால், ஆஷஸ் தொடரின் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து விலகும் முடிவை எடுத்துள்ளதாக இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்திருந்தது. இருப்பினும் அவருக்கு பதிலாக எந்த மாற்று வீரரையும் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Wishing you a speedy recovery, Gus 🙏— England Cricket (@englandcricket) December 29, 2025
இதையும் படிங்க
சிட்னி டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி: ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டகேட், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், உஸ்மான் கவாஜா, மார்னஸ் லாபுஷாக்னே, டாட் மர்ஃபி, மைக்கேல் நெசர், ஜெய் ரிச்சர்ட்சன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதரால்ட், பியூ வெப்ஸ்டர்
இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மேத்யூ ஃபிஷர்.