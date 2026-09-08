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ஆஸ்திரேலிய யு-19 தொடர் | இந்திய அணியில் ஆர்யன் சவ்சானி, தன்மய் பலோதா சேர்ப்பு!

வயது முறைகேடு புகாரில் சிக்கி இரண்டு ஆண்டுகள் தடை விதிக்கப்பட்ட பெங்கால் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரோஹித் யாதவுக்குப் பதிலாக, இந்த இளம் வீரர்கள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

இந்திய யு19 அணி
இந்திய யு19 அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 1:21 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அண்டர்-19 அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள கிரிக்கெட் தொடர்களுக்கான இந்திய அண்டர்-19 அணியில் ஆர்யன் சவ்சானி மற்றும் தன்மய் பலோதா ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் ஆஸ்திரேலிய அண்டர்-19 அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட மல்டி-டே (Multi-Day) தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் செப்டம்பர் 18ஆம் தேதியும், மல்டி-டே போட்டிகள் செப்டம்பர் 27ஆம் தேதியும் தொடங்கவுள்ளன. இத்தொடருக்கான இந்திய யு-19 அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த அணியில், முன்னாள் இந்திய நட்சத்திர வீரர்களான வீரேந்தர் சேவாக்கின் மகன் ஆர்யவீர் சேவாக் மற்றும் ராகுல் டிராவிட்டின் மகன் அன்வய் டிராவிட் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆல்-ரவுண்டரான ஆர்யவீர் சேவாக் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேனான அன்வய் டிராவிட் ஆகிய இருவருக்கும் 15 பேர் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கான அணியில் மட்டுமே வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில், ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான இந்திய அண்டர்-19 அணியில் சில அதிரடி மாற்றங்களை பிசிசிஐ செய்துள்ளது. இந்திய அண்டர்-19 அணியின் முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளராக இருந்த ரோஹித் யாதவ், சமீபத்தில் நடைபெற்ற இலங்கை சுற்றுப்பயணத்தில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார். இதன் காரணமாக, ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான இரு வடிவ அணிகளிலும் அவரது பெயர் இடம்பெற்றிருந்தது.

ஆனால், சமீபத்தில் பெங்கால் கிரிக்கெட் சங்கம் (CAB) நடத்திய ஆவண சரிபார்ப்பு சோதனையின் போது, அவரது ஆதார் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களில் சுமார் 27 மாதங்கள் வயது முரண்பாடு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதன் விளைவாக, அவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் தடை விதிக்கப்பட்டதுடன், ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான அணியில் இருந்தும் அவரை பிசிசிஐ அதிரடியாக நீக்கி உத்தரவிட்டது.

இந்தத் திடீர் நீக்கத்தைத் தொடர்ந்து, அவருக்கான மாற்று வீரர்களையும் பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, சௌராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்கத்தைச் சேர்ந்த டாப்-ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் ஆர்யன் சவ்சானி இந்திய அண்டர்-19 ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல், ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஆல்-ரவுண்டர் தன்மே பலோடா, மல்டி-டே போட்டிக்கான அணியில் ரோஹித் யாதவுக்குப் பதிலாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

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ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய யு19 அணி: லக்சயா ராய்ச்சந்தானி (கேப்டன்), யஷ்பர்தன் சௌஹான் (துணைக் கேப்டன்), ரஜத் பாகேல், ஆர்யவீர் சேவாக், வி.கே. வினீத், குஷாக்ரா ஓஜா, அர்ஜுன் ராஜ்புத், மணல் சௌஹான், அன்வய் டிராவிட், வி. யஷ்வீர், ஆர்யன் சவ்சானி*, ஷவின் வினோத், மோஹித் உல்வா, சிகுருபதி வெங்கடா, காவ்யா படேல்.

மல்டி-டே போட்டிகளுக்கான இந்திய யு19 அணி: யஷ்பர்தன் சௌஹான் (கேப்டன்), லக்சயா ராய்ச்சந்தானி (துணைக் கேப்டன்), சாகர் விர்க், குஷாக்ரா ஓஜா, மணல் சௌஹான், குஷ் படேல், மானவ் கிருஷ்ணா, அபிப்ராய் பிஸ்வாஸ், தன்மய் பலோதா*, இஷான் ஓம், அயான் அக்ரம், பிரணவ் ராகவேந்திரா, பிரியான்ஷு சிங், மோஹித் உல்வா, ஆர்யன் யாதவ்.

TAGGED:

INDIA U19 SQUAD
இந்திய அணி
ரோஹித் யாதவ்
ஆஸ்திரேலிய அண்டர்19 அணி
IND VS AUS U19 SERIES

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