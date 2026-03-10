ETV Bharat / sports

விதிமுறையை மீறிய அர்ஷ்தீப் சிங்: அபராதம் விதித்து ஐசிசி நடவடிக்கை

ஐசிசி விதிமுறைகளை மீறியதாக இந்திய வீரர் அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு, போட்டி கட்டணத்தில் 15 சதவீதமும், ஒரு டிமெரிட் புள்ளியும் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

March 10, 2026

ஹைதராபாத்: டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் டேரில் மிட்செல் மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10ஆவது சீசன் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்றது. இதில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி இருந்தன. அதன்படி இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த இறுதிப் போட்டி மார்ச் 08ஆம் தேதி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 255 ரன்களை குவித்தது. அதிகபட்சமாக சஞ்சு சாம்சன் 89 ரன்களை குவித்தார். பின்னர் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணியில் டிம் செஃபெர்ட் 52 ரன்களை சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவ்றியதால் 19 ஓவர்களில் 159 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.

இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், மூன்றாவது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பையையும் வென்று சாதித்தது. இதில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆட்டநாயகன் விருதையும், சஞ்சு சாம்சன் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.

இந்நிலையில் கோப்பை வென்ற இந்திய அணிக்கு ஒருபக்கம் வாழ்த்துகள் குவிந்து வரும் நிலையில், மறுபக்கம் ஐசிசி விதிகளை மீறியதாக இந்திய வீரருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 15 சதவீதமும், ஒரு டிமெரிட் புள்ளியும் அபராதமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்து இன்னிங்ஸின் 11ஆவது ஓவரில், டேரில் மிட்செல் அடித்த பந்தை பிடித்த அர்ஷ்தீப் சிங், அதை ரன்-அவுட் செய்ய ஸ்டம்பை நோக்கி எறிந்தார். ஆனால் அந்தப் பந்து துரதிர்ஷ்டவசமாக மிட்செலின் கையில் பகுதியில் பலமாகத் தாக்கியது.இதனால் ஆத்திரமடைந்த மிட்செல், அர்ஷ்தீப் சிங்கிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.

பின்னர் நிலைமை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கள நடுவர்கள் மற்றும் இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் இருவரையும் சமாதானம் செய்து வைத்தனர். இதனால் ஆட்டத்தில் பதற்றமான சூழல் உருவானது. மேலும் போட்டி முடிவுக்கு பின் அர்ஷ்தீப் சிங், டேரில் மிட்செலிடம் மன்னிப்பும் கோரி இருவரும் சமாதானம் ஆனார்கள்.

இருப்பினும் அர்ஷ்தீப் சிங்கின் செயலானது ஐசிசி விதிகளுக்கு எதிரானது. இதன் காரணமாக அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு அவரது போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 15 சதவீதம் அபராதம் விதித்தும், ஒரு டிமெரிட் புள்ளியையும் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வழங்கியுள்ளது. மேலும் கடந்த 14 மாதங்களில் அர்ஷ்தீப் சிங்கின் முதல் குற்றம் இது என்பதால் அவர் மேற்கொண்டு எந்த விசாரணைக்கும் வரதேவையில்லை என்பதையும் ஐசிசி உறுதி செய்துள்ளது.

