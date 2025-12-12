ஒரே ஓவரில் 7 வைட் பந்துகள்: விமர்சனங்களுக்கு உள்ளான அர்ஷ்தீப் சிங்
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்திய வீரர் அர்ஷ்தீப் சிங் ஒரே ஓவரில் 7 வைடுகள் உள்பட மொத்தம் 13 பந்துகளை வீசினார்.
Published : December 12, 2025 at 11:04 AM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் ஒரே ஓவரில் அதிக பந்துகளை வீசிய பவுலர் என்ற நவீன் உல் ஹக்கின் மோசமான சாதனையை இந்திய வீரர் அர்ஷ்தீப் சிங் சமன் செய்துள்ளார்.
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி நேற்று சண்டிகரில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி, குயின்டன் டி காக்கில் அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் 213 ரன்களைக் குவித்தது. இதில் டி காக் 90 ரன்களைச் சேர்த்திருந்தார். இந்தியா தரப்பில் வருண் சக்ரவர்த்தி 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் திலக் வர்மா 62 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர். இதனால் இந்திய அணி 162 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானதுடன், 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியையும் தழுவியது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய குயின்டன் டி காக் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்த நிலையில், இப்போட்டியின் மூலம் சில சாதனைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்தவகையில், இந்த போட்டியில் இந்திய இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவர் நான்கு ஓவர்களை வீசிய நிலையில், அதில் ஒரு விக்கெட்டைக் கூட கைப்பற்றாமல், 54 ரன்கள் வாரி வழங்கி இருந்தார். அதிலும் குறிப்பாக இன்னிங்ஸின் 11ஆவது அவர் 7 வைட் பந்துகளையும் வீசி இருந்தார்.
அர்ஷ்தீப் சிங் மோசமான பந்துவீச்சு
அந்த ஓவரின் முதல் பந்தில் குயின்டன் டி காக் ஒரு சிக்ஸர் அடித்தார். அதனால் ஏற்பட்ட அழுத்தல் காரணமாக தொடர்ச்சியாக 7 வைட் பந்துகளை அந்த ஒரு ஓவரில் மட்டும் அர்ஷ்தீப் சிங் வீசி இருந்தார். உண்மையில், அர்ஷ்தீப் சிங் அந்த ஓவரில் மொத்தம் 13 பந்துகளை வீசி 18 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்தார். இது சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் முழு உறுப்பினர் அணிக்காக ஒரு பந்து வீச்சாளர் வீசிய மிக நீண்ட ஓவராகும்.
இதற்கு முன் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஹராரேவில் நடைபெற்ற டி20 போட்டியில் ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தானின் நவீன் உல் ஹக் ஒரே ஓவரில் 13 பந்துகளை வீசி இருந்தார். இந்த நிலையில், தற்சமயம் அர்ஷ்தீப் சிங்கும் ஒரே ஓவரில் 13 பந்துகளை வீசி அவரது மோசமான சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.
டி20 போட்டிகளில் ஒரே ஓவரில் அதிக பந்துகளை வீசிய பவுலர்கள் (முழு உறுப்பினர் அணி):
- 13 பந்துகள்- நவீன் உல் ஹக் vs ஜிம்பாப்வே, ஹராரே, 2024
- 13 பந்துகள்- அர்ஷ்தீப் சிங் vs தென்னாப்பிரிக்கா, முல்லன்பூர், 2025
- 12 பந்துகள்- சிசண்டா மகலா vs பாகிஸ்தான், ஜோகன்னஸ்பர்க், 2021
தொடர்ந்து சொதப்பும் இந்திய அணி
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த போதும், 200+ ரன்களை சேஸிங் செய்வதில் எப்போதும் கோட்டைவிட்டு வருகிறது. குறிப்பாக இந்திய அணி 210+ ரன்கள் என்ற இலக்கை விரட்டிய போதெல்லாம் அதில் தோல்வியை மட்டுமே சந்தித்துள்ளது. அப்படி பார்த்தால், நேற்றைய போட்டியுடன் சேர்ந்து இந்திய அணி 7 முறை 210+ என்ற இலக்கை எட்டத்தவறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
குயின்டன் டி காக்கின் அற்புதமான பேட்டிங்
இந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் குயின்டன் டி காக் அற்புதமாக விளையாடி, 46 பந்துகளில் 90 ரன்கள் எடுத்தார். இதில் ஐந்து பவுண்டரிகள் மற்றும் ஏழு சிக்சர்களும் அடங்கும். மேலும் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்தியாவுக்கு எதிராக தென்னாப்பிரிக்க பேட்ஸ்மேன் எடுத்த மூன்றாவது அதிகபட்ச ஸ்கோராகவும் இது பதிவாகியுள்ளது.
இந்தியாவுக்கு எதிராக அதிக டி20 ரன்கள் (தென்னாப்பிரிக்க பேட்ஸ்மேன்கள்):
- 106* - டேவிட் மில்லர், கௌகாத்தி, 2022
- 100* - ரைலீ ருஸோவ், இந்தூர், 2022
- 90 - குயின்டன் டி காக், முல்லன்பூர், 2025*
- 81 - ஹென்ரிச் கிளாசென், கட்டாக், 2022
இதுதவிர்த்து சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்கு எதிராக அதிக 50+ ஸ்கோர்களை பதிவு செய்த வீரர்கள் என நிக்கோலஸ் பூரன், ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோரின் சாதனைகளையும் குயின்டன் டி காக் சமன் செய்துள்ளார். முன்னதாக நிக்கோலஸ் பூரன், ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோர் தலா 5 முறை 50+ ஸ்கோரை அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் குயின்டன் டி காக் அதனை சமன் செய்துள்ளார்.
இந்தியாவுக்கு எதிராக அதிக 50+ ஸ்கோர்கள் (டி20)
- 5 - நிக்கோலஸ் பூரன் (20 இன்னிங்ஸ்)
- 5 - ஜோஸ் பட்லர் (24 ரன்கள்)
- 5 - குயின்டன் டி காக் (12 இன்னிங்ஸ்)*