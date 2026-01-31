ETV Bharat / sports

இஷான், அர்ஷ்தீப் சிங் அசத்தல்: நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி தொடரை வென்றது இந்தியா

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 4-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 31, 2026 at 10:49 PM IST

திருவனந்தபுரம்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஐந்தாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.

இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5ஆவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள க்ரீன் ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன் 6 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.

அவரைத் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த அபிஷேக் சர்மாவும் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 30 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதனையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த இஷான் கிஷன் மற்றும் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன், மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 137 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் மிரட்டினர்.

பின்னர் 4 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 63 ரன்களை சேர்த்த கையோடு சூர்யகுமார் யாதவ் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் தொடர்ந்து அதிரடியில் மிரட்டி வந்த இஷான் கிஷன் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தை பதிவு செய்து அசத்திய கையோடு, 6 பவுண்டரிகள், 10 சிக்ஸர்கள் என 103 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஹர்திக் பாண்டியாவும் ஒரு பவுண்டரி மற்றும் 4 சிக்ஸர்களை விளாசியதுடன் 42 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

இதன் காரணமாக இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 271 ரன்களை குவித்தது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் லோக்கி ஃபெர்குசன் 2 விக்கெட்டுகளையும், ஜேக்கப் டஃபி, கைல் ஜேமிசன் மற்றும் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து 272 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி நியூசிலாந்து அணி விளையாடவுள்ளது.

இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணியில் டிம் செஃபெர்ட் 5 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஃபின் ஆலன் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா இணை அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் மளமளவென உயர்த்தினர். இதில் ஃபின் ஆலன் அரைசதம் அடிக்க, இருவரின் பார்ட்னர்ஷிப்பும் 100 ரன்களைத் தாண்டியது.

இந்த போட்டியில் சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஃபின் ஆலன் 8 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 80 ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 30 ரன்களை எடுத்த கையோடு ரச்சின் ரவீந்திராவும் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய கிளென் பிலீப்ஸ், கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர், பெவான் ஜேக்கப்ஸ் உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களில் நடையைக் கட்ட, டேரில் மிட்செலும் 26 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

இறுதியில் இஷ் சோதி ஒரு பவுண்டரி மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் என 33 ரன்களை சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, மற்ற வீரர்கள் யாரும் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்கவில்லை. இதன் காரணமாக நியூசிலாந்து அணி 19.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 225 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக அர்ஷ்தீப் சிங் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் . மேலும் அக்ஸர் படேல் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இதன் மூலம் இந்திய அணி 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் இந்திய அணி 4-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

