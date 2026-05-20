பிரீமியர் லீக் 2026: 22 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அர்செனல் வரலாற்றுச் சாதனை
அர்செனல் அணி 22 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : May 20, 2026 at 3:38 PM IST
ஹைதராபாத்: பர்ன்லே அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் அர்செனல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றதன் காரணமாக, பிரீமியர் லீக் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வந்த பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இதில் நடைபெற்ற முக்கியமான போட்டி ஒன்றில் அர்செனல் மற்றும் பர்ன்லே அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. லண்டனில் உள்ள எமிரேட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அர்செனல் அணி வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு ஆதிக்கம் செலுத்தினர்.
அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 36ஆவது நிமிடத்தில் கை ஹாவெர்ட்ஸ் கோலடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் அர்செனல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்திலும் அர்செனல் அணி சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளையும் தடுத்து நிறுத்தியது.
The wait is over.@Arsenal are Premier League champions. pic.twitter.com/F6OjAD1ViQ— Premier League (@premierleague) May 19, 2026
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் அர்செனல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் பர்ன்லே அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு பிரீமியர் லீக் தொடரின் புள்ளிப்பட்டியலிலும் 82 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தை பிடித்த அர்செனல் அணி, 22 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிரீமியர் லீக் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் இருந்த மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியானது, போர்ன்மௌவுத் அணியை எதிர்கொண்டது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் முடிவில் இரு அணியும் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் போட்டியை சமன் செய்தன. இதன் காரணமாக மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிக்கு 78 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்து புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தையே பிடித்தது.
🏆 ARSENAL ARE CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/l5GrveCpZg— Premier League (@premierleague) May 19, 2026
இதன் மூலம் நடப்பு பிரீமியர் லீக் தொடரில் அர்செனல் அணி 4 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளது. முன்னதாக அர்செனல் அணி 2003ஆம் ஆண்டு பிரீமியர் லீக் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருந்த நிலையில், தற்சமயம் 22 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இதையும் படிக்கவும்
அதிலும் குறிப்பாக அர்செனல் அணி கடைசியாக விளையாடிய 2023, 2024, மற்றும் 2025ஆம் ஆண்டுகளில் தொடர்ச்சியாக இரண்டாம் இடத்தை மட்டுமே பிடித்து கோப்பையைத் தவறவிட்ட நிலையில், தற்சமயம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ள நிகழ்வு அந்த அணி ரசிகர்களை பெருமகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.