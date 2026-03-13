ETV Bharat / sports

மீண்டும் ஒரு உலக சாதனை படைத்த டுப்லாண்டிஸ்: தனது சொந்த சாதனையை தானே முறியடித்தும் அசத்தல்

அர்மாண்ட் "மோண்டோ" டுப்லாண்டிஸ் 15ஆவது முறையாக தன்னுடைய சொந்த உலக சாதனையை தானே முறியடித்து புதிய சாதனையை படைத்தார்.

அர்மாண்ட் 'மோண்டோ' டுப்லாண்டிஸ்
அர்மாண்ட் 'மோண்டோ' டுப்லாண்டிஸ் (AFP)
உப்சாலா: உலகின் தலைசிறந்த போல் வால்ட் வீரரான ஸ்வீடனின் அர்மாண்ட் "மோண்டோ" டுப்லாண்டிஸ், தனது சொந்த உலக சாதனையை மீண்டும் ஒருமுறை முறியடித்துப் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.

ஸ்வீடனின் உப்சாலாவில் நடைபெற்ற 'மோண்டோ கிளாசிக்' தடகளப் போட்டியில் அர்மாண்ட் டுப்லாண்டிஸ் பங்கேற்றிருந்தார். இதில் போல்வாட் விளையாட்டில் பங்கேற்ற அவர் 6.31 மீட்டர் உயரத்தை தாண்டி அசத்தினார். இதன் மூலம், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு டோக்கியோவில் அவர் படைத்த 6.30 மீட்டர் என்ற சாதனையை முறியடித்துள்ளதுடன், புதிய உலக சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.

அதிலும் குறிப்பாக டுப்லாண்டிஸ் இந்தப் போட்டியில் தன்னுடைய முதல் முயற்சியிலேயே 6.31 மீட்டர் உயரத்தை தாண்டி, ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி இருந்தார். இதன் காரணமாக அவர் 15ஆவது முறையாக தன்னுடைய சாதனையை தானே முறியடித்து புதிய சாதனையை படைத்தார். அதிலும் குறிப்பாக சொந்த மண்ணில், தனது பெயரிலேயே நடத்தப்படும் தொடரில் இந்தச் சாதனையைப் டுப்லெண்டிஸ் படைத்தது கூடுதல் சிறப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.

தற்போது 26வயதேயான டுப்லாண்டிஸ், கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்ற ஒரு போட்டியில் 6.17 மீட்டர் உயர்த்தை தாண்டி உலகக் சாதனையை படைத்தார். அதிலிருந்து கிட்டத்திட்ட 6 ஆண்டுகளில் அவர் 15 முறை தன்னுடைய சொந்த உலக சாதனைகளை தானே முறியடித்து, தடகள விளையாட்டு வரலாற்றில் புதிய சரித்திரத்தை படைத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து பேசிய அர்மாண்ட் மோண்டோ டுப்லாண்டிஸ், "என்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட நீங்கள் ஸ்வீடனுக்கு வந்தால், அங்கு என்னை வீழ்த்துவது இன்னும் கடினமாக இருக்கும். தற்பொழுது என் மனதில் பல்வேறு உணர்வுகள் மேலோங்கி நிற்கின்றன. நான் சற்று மாறுபட்ட விதத்தில் என் திறமையை வெளிப்படுத்த விரும்பியதால், என் மீது வழக்கத்தை விடச் சற்று கூடுதல் அழுத்தம் இருந்தது.

இங்கு ஒரு உலக சாதனையைப் படைத்தது உண்மையில் நம்பமுடியாத ஒரு அனுபவமாகும். இதுவே என் சொந்த மண். நான் ஒவ்வொரு முறையும் ஓடுதளத்தில் வந்து நிற்கும்போதும், நான் உங்களைத்தான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறேன்; உங்களுக்காகவும், ஸ்வீடன் நாட்டிற்காகவும் தொடர்ந்து சாதனை படைப்பதில் நான் மிகுந்த பெருமை கொள்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.

தற்போது, 26 வயதான டுப்லாண்டிஸ், 2020-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தனது முதல் உலக சாதனையைப் (6.17 மீ) படைத்தார். அன்று முதல் இன்று வரை, கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் 15 முறை தனது சொந்த உலக சாதனையைத் தானே முறியடித்து, தடகள வரலாற்றில் ஈடுஇணையற்ற வீரராகத் திகழ்கிறார். மேலும் இவர் ஆண்டின் சிறந்த தடகள வீரர் விருதையும் வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அர்மாண்ட் மோண்டோ டுப்லாண்டிஸின் சாதனைகள்

  • 6.17 மீ — பிப்ரவரி 08, 2020
  • 6.18 மீ — பிப்ரவரி 15, 2020
  • 6.19 மீ — மார்ச் 07, 2022
  • 6.20 மீ — மார்ச் 20, 2022
  • 6.21 மீ — ஜூலை 24, 2022
  • 6.22 மீ — பிப்ரவரி 25, 2023
  • 6.23 மீ — செப்டம்பர் 17, 2023
  • 6.24 மீ — ஏப்ரல் 20, 2024
  • 6.25 மீ — ஆகஸ்ட் 05, 2024
  • 6.26 மீ — ஆகஸ்ட் 25, 2024
  • 6.27 மீ — பிப்ரவரி 28, 2025
  • 6.28 மீ — ஜூன் 15, 2025
  • 6.29 மீ — ஆகஸ்ட் 12, 2025
  • 6.30 மீ — செப்டம்பர் 15, 2025
  • 6.31 மீ — மார்ச் 12, 2026

அதேசமயம் இந்த தொடரில் நார்வேயைச் சேர்ந்த சொண்ட்ரே குட்டோர்ம்சென் 6.00 மீட்டர் உயரம் தாண்டி இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தார். அதேசமயம் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த சாகரி பிராட்ஃபோர்ட் மற்றும் சாம் கென்ட்ரிக்ஸ் ஆகியோரும், ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த கர்டிஸ் மார்ஷலும் தலா 5.90 மீட்டர் உயரம் தாண்டி, முறையே மூன்றாம், நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் இடங்களைப் பிடித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

