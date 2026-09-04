லியோனல் மெஸ்ஸி ஓய்வு : மைதானங்களை அதிரவைக்க அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் திட்டம்!
திரை வசதி கொண்ட மைதானங்களில், போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பாக மெஸ்ஸியின் சாதனைகளை விளக்கும் அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ குறும்படம் ஒளிபரப்பப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 4, 2026 at 11:19 AM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச கால்பந்திலிருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ள மெஸ்ஸியைக் கௌரவிக்க, இந்த வார இறுதியில் அர்ஜென்டினாவின் அனைத்து உள்நாட்டுப் போட்டிகளும் 10ஆவது நிமிடத்தில் ஒரு நிமிடம் நிறுத்தப்பட்டு மரியாதை செலுத்தப்படும் என அந்நாட்டு கால்பந்து சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
கால்பந்து உலகின் ஜாம்பவானும், அர்ஜென்டினாவின் நட்சத்திர வீரருமான லியோனல் மெஸ்ஸி, சமீபத்தில் சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வுபெறுவதாக அறிவித்து ஒட்டுமொத்த கால்பந்து ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். குறிப்பாக, நடந்து முடிந்த உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டித் தோல்விக்கு இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகே தான் இந்த ஓய்வு முடிவை எடுத்துவிட்டதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இது குறித்து அவர் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், "அர்ஜென்டினா தேசிய அணியுடனான எனது நீண்ட கால சர்வதேசப் பயணத்தை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன். உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ஏற்பட்ட தோல்விக்கு இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகே நான் இந்த ஓய்வு முடிவை எடுத்துவிட்டேன். இது மிகவும் கடினமாக இருந்தாலும், சர்வதேசப் போட்டிகளில் இருந்து விடைபெற இதுவே சரியான தருணம் என்பதை நான் உணர்கிறேன்" எனப் பதிவிட்டிருந்தார்.
El escudo más lindo de todos también quería dedicarte unas palabras, Capitán 🐐🔟.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 1, 2026
Gracias, una vez más. Tu legado será infinito. pic.twitter.com/3TZfqVTFLs
இதையடுத்து, சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு ஆளுமைகள், விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் எனப் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளன. இந்நிலையில், லியோனல் மெஸ்ஸியின் சாதனைகளைப் போற்றும் வகையிலும், அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையிலும் அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ள லியோனல் மெஸ்ஸியைக் கௌரவிக்கும் விதமாக, இந்த வார இறுதியில் அர்ஜென்டினாவில் நடைபெறும் அனைத்து உள்நாட்டுப் போட்டிகளும் ஆட்டத்தின் 10ஆவது நிமிடத்தில் ஒரு நிமிடம் நிறுத்தப்பட்டு மரியாதை செலுத்தப்படும் என அந்நாட்டு கால்பந்து சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து வெளியான அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், "அர்ஜென்டினா தேசிய அணிக்காக லியோனல் மெஸ்ஸி ஆற்றிய பங்களிப்பைப் பாராட்டும் வகையில், இந்த வார போட்டிகளின் போது ஆட்டத்தின் முதல் பாதியின் 10ஆவது நிமிடத்தில் போட்டிகள் ஒரு நிமிடம் நிறுத்தப்பட்டு மரியாதை செலுத்தப்படும். இது ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவின் அனைத்து நிலைப் போட்டிகளுக்கும் பொருந்தும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
The AFA has arranged for all matches across its men’s and women’s competitions on the next matchday to stop in the 10th minute for a minute of applause in recognition of Lionel Messi’s career with the Argentina national team 🇦🇷👏🐐 pic.twitter.com/MwkYsflOu9— ESPN FC (@ESPNFC) September 2, 2026
மேலும், திரை வசதி கொண்ட மைதானங்களில், போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பாக மெஸ்ஸியின் சாதனைகளை விளக்கும் அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ குறும்படம் ஒளிபரப்பப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மெஸ்ஸி தனது சர்வதேச கால்பந்து வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதியில் அணிந்திருந்த புகழ்பெற்ற 10ஆம் எண் ஜெர்சியைக் குறிக்கும் விதமாகவே, இந்த 10ஆவது நிமிட கௌரவம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு அர்ஜென்டினா தேசிய அணியில் அறிமுகமான லியோனல் மெஸ்ஸி, அந்த அணிக்காக அதிக போட்டிகளில் விளையாடியவர் மற்றும் அதிக கோல்களை அடித்தவர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். அவர் இதுவரை 207 சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடி, அவற்றில் 125 கோல்களைப் பதிவு செய்துள்ளார். மேற்கொண்டு தனது அபார ஆட்டத்திறன் காரணமாக 8 முறை 'பால்ன் டி ஓர்’ விருதை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
En agradecimiento y homenaje a la carrera de Lionel #Messi en la Selección @Argentina, a los 10 minutos de juego de todos los partidos de la #fecha8 del Torneo Clausura (y también en el resto de las categorías del fútbol argentino) los árbitros detendrán el juego y se llevará… pic.twitter.com/WwZXwag9mV— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 2, 2026
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இதுதவிர, அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டனாகவும் லியோனல் மெஸ்ஸி பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். அவரது தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணி 2021 மற்றும் 2024 ஆகிய ஆண்டுகளில் கோபா அமெரிக்கா கோப்பைகளையும், 2022ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடந்த ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையையும் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தது. மேலும், 2014 மற்றும் 2026 ஆகிய உலகக் கோப்பைத் தொடர்களில் அர்ஜென்டினா அணியை இறுதிப் போட்டி வரை அழைத்துச் சென்றார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.