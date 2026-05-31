அறிமுக போட்டியிலேயே மிரட்டிய மின்ஹாஸ்; ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியது பாகிஸ்தான்!

தனது அறிமுக ஆட்டத்திலேயே 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய அரஃபத் மின்ஹாஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 2:37 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நேற்று ராவல்பிண்டியில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்து, ஆஸ்திரேலிய அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைதது.

அதன்படி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு அலெக்ஸ் கேரி மற்றும் மேத்யூ ஷார்ட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் அலெக்ஸ் கேரி 19 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஜோஷ் இங்கிலிஸும் 13 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய மார்னஸ் லபுஷாக்னே, கேமரூன் க்ரீன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் ரன்கள் ஏதுமின்றி அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதற்கிடையில் அரைசதம் கடந்து விளையாடி வந்த மேத்யூ ஷார்ட்டும் 55 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, இறுதியில் மேத்யூ ரென்ஷா 61 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு உதவினார். இருப்பினும் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறியதன் காரணமாக, ஆஸ்திரேலிய அணி 44.1 ஓவர்களில் 200 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் அறிமுக வீரர் அரஃபாத் மின்ஹாஸ் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதனையடுத்து இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர்கள் மாஸ் சதகத் 8 ரன்களுக்கும், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் 28 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த பாபர் ஆசாம்- காஸி கோரி இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்ததுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.

இந்த போட்டியில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 127 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தனர். பின்னர் பாபர் ஆசாம் 69 ரன்களிலும், காஸி கோரி 65 ரன்களுக்கும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். இறுப்பினும் அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர்.

இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 42.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது. மேலும் தனது அறிமுக ஆட்டத்திலேயே 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய அரஃபத் மின்ஹாஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

