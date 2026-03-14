ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையுடன் களைகட்டும் சிஎஸ்கே கலை நிகழ்ச்சி - ரெய்னா, ஹைடன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு
சிஎஸ்கே அணி சார்பில் நடைபெறும் ’Roar at Chepauk’ நிகழ்ச்சியில் சுரேஷ் ரெய்னா, முரளி விஜய், லட்சுமிபதி பாலாஜி, மாத்யூ ஹைடன், பத்ரிநாத் உள்ளிட்ட முன்னாள் நட்சத்திர வீரர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர்.
Published : March 14, 2026 at 8:31 PM IST
சென்னை: சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சிஎஸ்கே அணி நடத்தும் கலை நிகழ்ச்சியில் இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமானின் இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது.
டி20 உலகக் கோப்பை முடிந்த கையோடு 2026 ஐ.பி.எல் தொடரை கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் எதிர்நோக்கி உள்ளனர். வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி துவங்கும் 2026 ஐபிஎல் தொடர் மே 31ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. 10 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடர் சென்னை, மும்பை, கொல்கத்தா, பெங்களூரு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநகரங்களில் நடைபெற உள்ளது.
தமிழ்நாட்டு ரசிகர்களின் ஆதரவைக் கொண்ட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான தோனி, ருத்துராஜ், ஆயுஸ் மாத்ரே ஆகிய வீரர்கள் சென்னை நாவலூரில் உள்ள சிஎஸ்கே அகாடமியில் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் ஐபிஎல் தொடர் துவங்குவதற்கு முன்பாகவே சிஎஸ்கே அணி சார்பில் ரசிகர்களுக்கு பிரமாண்ட கலை நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வரும் மார்ச் 22-ம் தேதி சி.எஸ்.கே நிர்வாகம் சார்பில் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் "Roar at Chepauk" என்ற பிரமாண்ட கலை மற்றும் விளையாட்டு நிகழ்ச்சி நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த கலை நிகழ்ச்சியில் இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரகுமான், சிறப்பு நேரலை இசை நிகழ்ச்சியை நடத்த உள்ளார். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் சிஎஸ்கே அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான சுரேஷ் ரெய்னா, முரளி விஜய், லட்சுமிபதி பாலாஜி, மாத்யூ ஹைடன், பத்ரிநாத் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்த உள்ளனர்.
குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர்களுக்கும் தற்போது அணியில் இடம்பெற்றுள்ள வீரர்களுக்கும் இடையே சுவாரசியம் நிறைந்த கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளதாக சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கான டிக்கெட்கள் விற்பனை நாளை (மார்ச் 15ஆம் தேதி) காலை 11 மணிக்கு இணையதளத்தில் துவங்குகிறது. நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க விரும்பும் ரசிகர்கள், சிஎஸ்கே அணியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் (chennaisuperkings.com), மூலமாகவும், chennaisuperkings மொபைல் ஆப் மூலமாகவும், District.in தளம் வாயிலாகவும் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்த பெற்றுக் கொள்ளலாம்.