சிஎஸ்கே-வின் அடுத்த கேப்டன் சஞ்சு சாம்சனா?- அனில் கும்ப்ளே கொடுத்த ஆச்சரிய பதில்
சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணியின் துணை கேப்டனைப் போலவே தனது பொறுப்புகளை கையாள்வார் என்றும் அனில் கும்ப்ளே கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 18, 2026 at 9:41 AM IST
ஹைதராபாத்: சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணியில் இணைந்திருப்பது அந்த அணிக்குக் கிடைத்துள்ள மிகப்பெரிய பலம் என முன்னாள் ஜாம்பவான் அனில் கும்ப்ளே கூறியுள்ளார்.
ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் 19ஆவது சீசன் இந்தாண்டு இந்த மாதம் 28ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. தொடரின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர். அதேசமயம் ஐந்து முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மார்ச் 30ஆம் தேதி கௌகாத்தியில் நடைபெறும் லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது.
குறிப்பாக கடந்த சில சீசன்களாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்ட சஞ்சு சாம்சனை ஏலத்திற்கு முன்னரே சிஎஸ்கே அணி டிரேடிங் முறையில் ஒப்பந்தம் செய்தது. மேலும் அவருக்கு பதிலாக சிஎஸ்கே அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரண் ஆகியோரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் டிரேடிங் செய்திருந்தது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இவ்விரு அணிகளும் தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்திலேயே நேருக்கு நேர் மோத இருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில் சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே அணி தேர்வு செய்தது மிகச்சிறந்த முடிவு என்று முன்னாள் இந்திய வீரரும், தலைமை பயிற்சியாளருமான அனில் கும்ப்ளே தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து ஜியோ ஸ்டார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அனில் கும்ப்ளே,"இந்திய கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவான்கள் ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்குத் தலைமைப் பொறுப்பை ஒப்படைப்பது ஒரு தொடர் நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது. சுனில் கவாஸ்கரிடமிருந்து சச்சின் டெண்டுல்கருக்கும், பின்னர் விராட் கோலிக்கும் அது நகர்ந்துள்ளது. எம்.எஸ். தோனியும் இந்த மாற்றத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருந்துள்ளார்.
தோனி மற்றும் விராட் கோலியின் வருகைக்கு முன்பு, ராகுல் டிராவிட் மற்றும் சௌரவ் கங்குலி போன்ற வீரர்கள் இந்திய கிரிக்கெட்டை வழிநடத்தினர். அவர்கள் இன்றும் தங்களது ஆளுமையைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், தற்போது சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணியில் இணைந்திருப்பது அந்த அணிக்குக் கிடைத்துள்ள மிகப்பெரிய பலமாகும். அதிலும் ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக அவர் காட்டிய அபாரமான ஆட்டமும், உலகக் கோப்பையில் தொடர்ச்சியாக மூன்று இன்னிங்ஸ்களில் சிறப்பாக விளையாடி இந்தியா கோப்பையை வெல்லக் காரணமாக இருந்ததும், அவரது வருகைக்குக் கூடுதல் சிறப்பைச் சேர்த்துள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மேலும் அவருடைய வருகை சிஎஸ்கே அணியின் ரசிகர் பட்டாளத்தையும் பலப்படுத்தியுள்ளது. சென்னை அணியின் பார்வையில் பார்த்தால், அவர் அந்த அணியின் தேவைகளுக்கு கச்சிதமாகப் பொருந்துகிறார். கேரளாவில் பிறந்த அவர் தமிழ் பேசக்கூடியவர் என்பதால், தமிழக ரசிகர்களுடன் எளிதில் ஒன்றிப்போகவும் முடியும். மேலும், அவர் ஒரு விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் என்பதால், எம்.எஸ். தோனியின் பாணியிலேயே அணிக்கு வலுசேர்ப்பார். சஞ்சுவின் அனுபவம் சிஎஸ்கே அணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சொத்தாக அமையும் என்று நினைக்கிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து அணியின் கேப்டனாக சஞ்சு நியமிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதா? என்பது குறித்து பேசிய கும்ப்ளே, "தற்சமயம் சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணியின் துணை கேப்டனைப் போலவே தனது பொறுப்புகளை கையாள்வார் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். ஏனெனில் நீண்ட காலமாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வழிநடத்திய அனுபவம் அவருக்கு இருப்பதால், தலைமைப் பண்பு அவருக்கு இயல்பாகவே கைவந்த கலையாகும். இதையே சிஎஸ்கே அணியும் அவரிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறது. மேலும் கடந்த ஆண்டுகளில் சிஎஸ்கே-வின் தலைமைப் பொறுப்பில் சில சவால்கள் இருந்துள்ளன.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் காயமடைந்தபோது எம்.எஸ். தோனி மீண்டும் பொறுப்பேற்க வேண்டியிருந்தது. அதற்கு முன்பு ரவீந்திர ஜடேஜா கேப்டனாக இருந்தபோதும், சீசனின் பாதியிலேயே தோனி மீண்டும் கேப்டனாகத் திரும்பினார். தோனிக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு சரியான கேப்டனை அடையாளம் காண்பதில் அணிக்கு சில சிரமங்கள் இருந்தன. தற்போது ருதுராஜ் அந்தப் பொறுப்பிற்கு அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். அதனால் சஞ்சு சாம்சன் அணியில் இணைந்தாலும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டனாகத் தொடர்வார் என்று சிஎஸ்கே கூறியுள்ளது ஒரு வரவேற்கத்தக்க முடிவு" என்றார்.
இதையும் படிங்க
அனில் கும்ப்ளே கூறியதை போலவே இந்த ஐபிஎல் சீசனில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டனாக தொடர்வார் என்பதை அணி நிர்வாகம் ஏற்கெனவே உறுதி செய்துவிட்டது. இருப்பினும் சஞ்சு சாம்சன் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸின் கேப்டனாக இருந்துள்ளதால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இல்லாத சமயத்தில் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.