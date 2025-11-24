லிவிங்ஸ்டோனை ஆர்சிபி விடுவித்தது ஏன்? - சஸ்பென்ஸ் உடைத்த அனில் கும்ப்ளே !
ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக ஆர்சிபி அணி லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், லுங்கி இங்கிடி, மயங்க் அகர்வால், மனோஜ் பந்தகே, ஸ்வஸ்திக் சிகாரா, மோஹித் ரதி ஆகியோரை விடுவித்துள்ளது.
ஹைதராபாத்: லியாம் லிவிங்ஸ்டோனை ஆர்சிபி அணி விடுவித்ததற்கு, அவரது அதிக விலை ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்று முன்னாள் இந்திய அணி கேப்டன் அனில் கும்ப்ளே தெரிவித்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக வீரர்களுக்கான மினி ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெறவுள்ளது. இதன் காரணமாக ஐபிஎல் அணிகள் தாங்கள் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்களின் பட்டியலை கடந்த நவம்பர் 15ஆம் தேதி வெளியிட்டனர்.
இதில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியானது லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், லுங்கி இங்கிடி, மயங்க் அகர்வால், மனோஜ் பந்தகே, ஸ்வஸ்திக் சிகாரா, மோஹித் ரதி ஆகியோரை விடுவித்ததிருந்தது. இதில் மற்ற வீரர்களைக் காட்டிலும் லியாம் லிவிங்ஸ்டோன் விடுவிக்கப்பட்டது பேசுபொருளானது. ஏனெனில் கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் லிவிங்ஸ்டோனின் செயல்பாடுகள் குறிப்பிடும் வகையில் சிறப்பான வகையில் இல்லை.
கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் ரயால் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ரூ.8.75 கோடி என்ற மிகப்பெரும் தொகைக்கு ஏலம் எடுத்திருந்தது. ஆனால் அவர் மொத்தமாக விளையாடிய 8 போட்டிகளில் ஒரு அரைசதம் உள்பட 112 ரன்களையும், பவுலிங்கில் 2 விக்கெட்டுகளையும் மட்டுமே எடுத்திருந்தார். இதன் காரணமாக தொடரின் பிற்பகுதியில் அவர் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்டதுடன், இங்கிலாந்து அணியிலும் தனது இடத்தை இழந்திருந்தார்.
இதன் காரணமாகவே தற்சமயம் ஆர்சிபி அணி லிவிங்ஸ்டோனை வெளியேற்றியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், ஐபிஎல் 2026 ஏலத்திற்கு முன்னதாக லியாம் லிவிங்ஸ்டோனை ஆர்சிபி விடுவிப்பதற்கு, அவரது அதிக விலை ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்று ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரின் டாடா ஐபிஎல் ரிடென்ஷன் நிகழ்ச்சியின் போது முன்னாள் இந்திய கேப்டன் அனில் கும்ப்ளே கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரின் டாடா ஐபிஎல் ரிடென்ஷன் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அனில் கும்ப்ளே, "எந்தவொரு அணிக்கும் வீரர்களை விடுவிக்கும் முடிவானது கடினமாகவே இருக்கும். லியாம் லிவிங்ஸ்டோனுடன் நான் நெருக்கமாக பணிபுரிந்துள்ளேன். மேலும் அவர் 2022ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் அணிக்காக மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டார். அதுவே அவரது சிறந்த ஐபிஎல் சீசன் என்றும் நினைக்கிறேன். மேலும் அவருடைய பேட்டிங்கின் மூலம் ஒரு சில ஓவர்களிலேயே ஆட்டத்தை மாற்றும் வீரராகவும் உள்ளார்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மேலும் அவரால் வலது கை வீரர்களுக்கு லெக் ஸ்பின் பந்துகளையும், இடது கை வீரர்களுக்கு ஆஃப் ஸ்பின் பந்துகளையும் வீச முடியும். மேலும் அவர் ஒரு சிறந்த ஃபீல்டராகவும் உள்ளார். துரதிர்ஷ்டவசமாக, கடந்த ஆண்டு ஆர்சிபி அணிக்காக அவரால் சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த முடியாததுடன், இங்கிலாந்து அணியின் தேர்வையும் தவறவிட்டுள்ளார்" என்றார்.
மேலும் பேசிய கும்ப்ளே, "தற்போது ஆர்சிபி அணி விடுவித்ததற்கு, அவரது விலை ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். லிவிங்ஸ்டோனை விடுவித்ததன் காரணமாக, ஆர்சிபி அணி தற்சமயம் மாற்று வீரர்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோருடன் இணைந்த செயல்பட இந்திய மற்றும் வெளிநாட்டு பந்துவீச்சாளர்களை அவர்கள் தேர்வு செய்வார்கள் என்று நம்புகிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.
ஆர்சிபி தக்கவைத்த வீரர்கள்: விராட் கோலி, பில் சால்ட், தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார், டிம் டேவிட், க்ருனால் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜிதேஷ் சர்மா, புவனேஷ்வர் குமார், யாஷ் தயாள், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், சுயாஷ் சர்மா, அபிநந்தன் சிங், ஜேக்கப் பெத்தேல், நுவான் துஷாரா, ரசிக் தார், ஸ்வப்னில் சிங்.