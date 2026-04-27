ஐபிஎல் விதிகளை மீறியதாக கேகேஆர் வீரருக்கு அபராதம்; கொந்தளிக்கும் ரசிகர்கள்

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி வீரர் அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி 'அப்ஸ்ட்ரக்டிங் தி ஃபீல்டு' முறையில் ஆட்டமிழந்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி வீரர்கள் (AP)
Published : April 27, 2026 at 2:55 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷிக்கு போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 20 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 38-வது லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி சூப்பர் ஓவர் முறையில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்திருந்தது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் ஐபிஎல் புள்ளிப்பட்டியலில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 5 புள்ளிகளுடன் 8ஆ இடத்திற்கு முன்னேறியது. மறுபக்கம் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியானது 4 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த போட்டியில் அபாரமாக விளையாடி கொல்கத்தா அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய நட்சத்திர வீரர் ரிங்கு சிங் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

மூன்றாம் நடுவர் சர்ச்சை

இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் நட்சத்திர அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி ஆட்டமிழந்த முறை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அதன்படி, ஆட்டத்தின் 5-வது ஓவரை லக்னோவின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரின்ஸ் யாதவ் வீசினார். அப்போது பந்தை எதிர் கொண்ட ரகுவன்ஷி, பந்தை அடித்து விட்டு ரன் எடுக்க முயன்று பின் மீண்டும் கிரீஸிற்குத் திரும்பினார். அப்போது லக்னோ ஃபீல்டர் எறிந்த பந்து ஸ்டம்பை நோக்கி வந்தது.

ஆனால் பந்து ரகுவன்ஷியின் உடலில் பட்டதை அடுத்து, லக்னோ அணி வீரர்கள் கள நடுவர்களிடம் முறையிட்டனர். இதனையடுத்து கள நடுவர்கள் முடிவை மூன்றாவது நடுவரிடம் ஒப்படைத்தனர். காட்சிகளை ஆய்வு செய்த நடுவர், ரகுவன்ஷி வேண்டுமென்றே பந்தை தடுத்ததாக கூறி, 'அப்ஸ்ட்ரக்டிங் தி ஃபீல்டு' முறையில் அவுட் என தீர்ப்பு வழங்கினார். இது ரகுவன்ஷி உள்பட ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

மேலும் மூன்றாம் நடுவரின் இந்த முடிவை எதிர்த்து கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் கேகேஆர் அணியின் பயிற்சியாளர்கள் அபிஷேக் நாயர் மற்றும் ஷேன் வாட்சன் ஆகியோர் நான்காம் நடுவருடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அதே சமயம், மூன்றாம் நடுவரின் முடிவில் ஆத்திரமடைந்த ரகுவன்ஷி, பெவிலியன் நோக்கிச் செல்லும் போது எல்லையில் இருந்த குஷனை தனது பேட்டால் ஓங்கி அடித்தும், ஹெல்மெட்டை தூக்கி வீசியும் கோபத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

ரகுவன்ஷிக்கு அபராதம்

இந்த நிலையில், ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து ஐபிஎல் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளை மீறியதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் நடத்தை விதி 2.2-ன் படி, போட்டியின் போது கிரிக்கெட் உபகரணங்கள், உடைகள் அல்லது மைதானப் பொருட்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவது அல்லது சேதப்படுத்துவது குற்றமாகும். அதன் அடிப்படையில், ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளின் லெவல் 1-ஐ மீறியதற்காக அவருக்கு போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 20 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, ஒரு டிமெரிட் புள்ளியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் ரகுவன்ஷியும் தன் மீதான குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதுடன், அபராதத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டார்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஐபிஎல் நிர்வாகத்தின் இந்த நடவடிக்கை பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. அதிலும், வீரர்கள் தவறு செய்தால் உடனடியாக அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது, ஆனால் நடுவர்கள் சர்ச்சைக்குரிய அல்லது தவறான முடிவுகளை எடுக்கும் போது அவர்கள் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதில்லை என்ற கேள்விகளும் எழத்தொடங்கியுள்ளன.

