நூலிழையில் தங்கம் மிஸ்... வெள்ளி வென்று தமிழக வீரர் ஆனந்த்குமார் அசத்தல்!
முன்னதாக இத்தொடரில் நடைபெற்ற ஆடவர் 500மீ ஸ்பிரிண்ட் பிரிவிலும் அபாரமாக செயல்பட்ட ஆனந்த்குமார் வேல்குமார் வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 14, 2026 at 1:30 PM IST
ஹைதராபாத்: உலக ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டுப் போட்டிகளில், ஆடவர் 1000மீ ஸ்பிரிண்ட் பிரிவில், இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழக வீரர் ஆனந்த்குமார் வேல்குமார் நூலிழையில் தங்கம் வெல்லும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டு வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.
பராகுவே நாட்டின் அசுன்சியோன் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் ரோலர் விளையாட்டுத் திருவிழாவான 2026 உலக ஸ்கேட் விளையாட்டுத் தொடரில் (World Skate Games 2026), இந்தியாவின் நட்சத்திர ஸ்கேட்டிங் வீரர் ஆனந்த்குமார் வேல்குமார் அடுத்தடுத்து பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்து வருகிறார்.
அந்த வகையில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் பிரிவில் பங்கேற்ற அவர், சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தினார். குறிப்பாக இப்பிரிவில் ஆனந்த்குமார் தங்கம் வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், நூலிழையில் தங்கம் வெல்லும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டு வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இப்போட்டியில், 1000 மீட்டர் பந்தய தூரத்தை அவர் 1 நிமிடம் 21.922 வினாடிகளில் கடந்து இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தார். இதில் குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் என்னவென்றால், முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கம் வென்ற வீரருக்கும் ஆனந்த்குமாருக்கும் இடையேயான கால வித்தியாசம் வெறும் 4 மில்லிவினாடிகள் மட்டுமே தான்.
🚨 INDIA - THIS GUY IS A REAL TREASURE ! 🇮🇳 🔥🔥🔥🔥 ANANDKUMAR VELKUMAR NOW WINS SILVER IN WORLD C'SHIPS 💥🔥💥🔥💥🔥 IN A THRILLERRRRRRRRRRRRR OF A FINAL, VELKUMAR GETS🥈IN 1000M (1.21.922s) He was a world champion in 1000m (& Marathon) last year, but still a silver medal here, is a really good result ! Delivering for 🇮🇳 at biggest world elite stage consistently! 👇WATCH THE FINAL - HOW VELKUMAR (Orange) MOVES FROM 5TH -> 3RD -> 2ND IN LAST LAPS! MISSED GOLD BY JUST 0.004s https://t.co/enltF0zUEe— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 13, 2026
அதன்படி, இப்பிரிவில் இத்தாலியைச் சேர்ந்த டூசியோ மார்சிலி பந்தய தூரத்தை 1 நிமிடம் 21.918 வினாடிகளில் கடந்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார். அதேசமயம் சீன தைபே-வை சேர்ந்த சியா-செங் செங் பந்தய தூரத்தை 1 நிமிடம் 22.343 வினாடிகளில் கடந்து வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக கடந்த ஆண்டு சீனாவில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இதே பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த ஆனந்த்குமார், இம்முறை வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சர்வதேச அரங்கில் மீண்டும் ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டில் வரலாறு படைத்துள்ளார். நூலிழையில் தங்கம் நழுவினாலும், வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற ஆனந்த்குமாருக்குப் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 23 வயதான ஆனந்த்குமார் வேல்குமார், இந்தத் தொடரில் 1000 மீட்டர் வெள்ளியோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல், ஆடவருக்கான 500 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் பிரிவிலும் பங்கேற்று அசத்தினார். 500 மீட்டர் தூரத்தை 40.856 வினாடிகளில் கடந்து அவர் வெண்கலப் பதக்கத்தையும் தன்வசப்படுத்தினார்.
இதன் மூலம் இந்தத் தொடரில் மட்டும் அவர் இரண்டு பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளார். இதையடுத்து இத்தொடரில் அடுத்து நடைபெறவிருக்கும் மாரத்தான் பிரிவிலும் ஆனந்த்குமார் பங்கேற்கவுள்ளார். 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் பிரிவில் நழுவவிட்ட தங்கத்தை, மாரத்தான் பிரிவில் ஆனந்த்குமார் ஈடு செய்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
🚨THIIIIIIIIIS CLOOOOOSE ! !😱😱 Anandkumar Velkumar Wins Silver in 1000m at World Skating And was this close (just 0.004s) to become Back to Back 1000m World Champion ! Couldn't. But a stellar achievement by India's superman at World stage to deliver a SILVER ! 🎦: Swingsonwings https://t.co/B5YgjS6nCg— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 14, 2026
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ஏனெனில், கடந்தாண்டு சீனாவில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் மாரத்தான் பிரிவில் இந்தியாவின் ஆனந்த்குமார் வேல்குமார் தங்கம் வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதே பிரிவில் இந்த ஆண்டும் அவர் மீண்டும் களம் காணவுள்ளதால் ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.