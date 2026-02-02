ETV Bharat / sports

இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை புறக்கணிக்கும் பாகிஸ்தான்- விளைவுகள் என்ன?

2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியைப் புறக்கணித்தால் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் ஐசிசியின் கடுமையான தண்டனைகளை சந்திக்க நேரிடும்.

பாகிஸ்தான் அணி
பாகிஸ்தான் அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 2, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல்லி: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்க இருக்கும் நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி திடீரென இந்தியாவுக்கு எதிரான லீக் போட்டியை புறக்கணிக்கும் என்று அந்நாட்டு அரசு அறிவித்து புதிய சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த லீக் போட்டியானது பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி கொழும்புவில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் பாகிஸ்தான் அரசு இந்த முடிவை எடுத்திருப்பது சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலிற்கு அதிருப்புதியை அளித்துள்ளது. ஒருவேளை பாகிஸ்தான் அணி இந்த போட்டியை புறக்கணிக்கும் பட்சத்தில் அந்த அணி இரண்டு புள்ளிகளை இழப்பதுடன், ரன் ரேட்டையும் இழக்கும். இதுதவிர பாகிஸ்தான் அணி சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தண்டனையை பெறும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் சந்திக்கும் விளைவுகள்

அதன்படி பாகிஸ்தான் அணி இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை புறக்கணிக்கும் பட்சத்தில், ஒளிபரப்பு பங்குகள், ஸ்பான்சர்ஷிப்கள், பங்கேற்பு கட்டணம் மற்றும் முன் விற்பனை செய்யப்பட்ட விளம்பரங்கள் என கிட்டத்திட்ட $38 மில்லியன் அளவுக்கான இழப்பீட்டை சந்திக்கும். இதுதவிர ஐசிசியின் வருடாந்திர வருவாய் பங்கான $35 மில்லியனவை அவர்கள் இழக்கும் அபாயமும் உள்ளது.

ஒருவேளை அவர்கள் தங்களின் வருவாய் பங்கை இழக்கும் பட்சத்தில், 70 முதல் 80 சதவீத இழப்பையும் சந்திப்பார்கள். இது அவர்களின் உள்ளூர் கிரிக்கெட் மற்றும் லீக் போட்டிகள் குறித்த திட்டங்களை முழுமையாக பாதிக்கும். ஏனெனில் இந்தியா, இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா தவிர பெரும்பாலான வாரியங்கங்களுக்கு, ஐசிசியின் வருவாய் பங்கு தான் முதுகெலும்பாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுதவிர, அவர்கள் இருதரப்பு மற்றும் ஐசிசி தொடர்களில் இருந்து விலக்கப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் உள்ளன. மேற்கொண்டு பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் தொடர்களில் விளையாடும் வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு தடையில்லா சான்றிதழ்களையும் ஐசிசி மறுக்கக்கூடும். அப்படி நடந்தால் அது லீக்கின் ஒளிபரப்பு மற்றும் ஸ்பான்சர்ஷிப் மதிப்பை வெகுவாகக் குறைக்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏனெனில் பாகிஸ்தானின் இந்த முடிவு காரணமாக சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் $300 மில்லியனுக்கும் அதிகமான இழப்பை சந்திக்கும். இந்த தொகையானது ஊடக உரிமைகள், ஸ்பான்சர்ஷிப்கள் மற்றும் விளம்பரங்கள் மூலம் திரட்டப்பட்டிருக்கும். மேலும் இது ஐசிசியின் 85 சதவீத இந்தியச் சந்தையைச் சார்ந்த வருவாய் ஆதாரம் பாதிப்பதோது, பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கும் வழிவகுக்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

பாகிஸ்தானுக்கு ஐசிசி எச்சரிக்கை

இந்த நிலையில் பாகிஸ்தானின் முடிவை கண்டிக்கும் வகையில் ஐசிசி அறிக்கை ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளது. அவர்களது அறிக்கையில், குறிப்பிட்ட போட்டிகளில் மட்டும் பங்கேற்பது, போட்டியின் உணர்வையும் புனிதத்தையும் பலவீனப்படுத்தும்" என்று பதிவு செய்துள்ளது.

மேலும், "அரசாங்கங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளை ஐசிசி மதித்தாலும், பாகிஸ்தான் அரசின் இந்த முடிவானது கிரிக்கெட் விளையாட்டுக்கோ அல்லது பாகிஸ்தான் ரசிகர்களுக்கோ நல்ல செய்தி அல்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட போட்டியில் மட்டும் பங்கேற்க மறுப்பது நியாயமில்லாதது. இது உலக கிரிக்கெட்டையே பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கும்.

டி20 உலகக் கோப்பையை வெற்றிகரமாக நடத்துவதே ஐசிசியின் முன்னுரிமை. இது, பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் உள்பட, ஐசிசியின் அனைத்து உறுப்பினர்களின் பொறுப்பாகவும் இருக்க வேண்டும். அனைத்து பங்குதாரர்களின் நலன்களையும் பாதுகாக்கும் வகையில், ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தீர்வை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்" என்று கூறியுள்ளது.

முந்தைய நிகழ்வுகள்

முன்னதாக சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடத்தும் தொடர்களை சில பெரிய அணிகளும் புறக்கணித்துள்ளன. ஆனால் அதற்காக அவர்கள் எந்த அணியும் மிகப்பெரும் அளவில் தண்டனைகளை எதிர்கொண்டது கிடையாது. மாறாக அவர்கள் தங்களின் போட்டிக்கான புள்ளிகளை மட்டுமே இழந்துள்ளனர்.

அந்த வகையில் 1996 ஆம் ஆண்டில், உள்நாட்டுப் போர் காரணமாக ஆஸ்திரேலியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இலங்கையில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை தொடரை புறக்கணித்தனர். அப்போது அவர்களுக்கான புள்ளிகள் மட்டுமே குறைப்பட்ட நிலையில், சர்வதேச அளவில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

அதேபோல் 2003 உலகக் கோப்பையின் போது நியூசிலாந்து அணி கென்யா செல்லவும், இங்கிலாந்து அணி ஜிம்பாப்வே செல்லவும் மறுப்பு தெரிவித்து போட்டிகளை புறக்கணித்தனர். இதன் காரணமாக இரு அணிகளும் தங்களின் போட்டி புள்ளிகளை இழந்ததுடன், கென்யா அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பும் உருவானது குறிப்பிடத்தக்கது.

முக்கிய வேறுபாடுகள்

இருப்பினும், முந்தைய நிகழ்வுகளில் , வேறு இடங்களில் முழுமையாக பங்கேற்கும்போது இடம்,பாதுகாப்பு தொடர்பான காரணங்கள் இருந்தன. அதனால் ஐசிசி அவர்களின் முடிவை ஏற்றுக்கொண்டது. ஆனால் பாகிஸ்தான் விசயத்தில் அது முற்றிலும் வேறாகும். ஏனெனில் பாகிஸ்தானின் போட்டிகள் பாதுகாப்பு காரணங்களால் ஏற்கெனவே பொதுவான இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.

இதையும் படிங்க

அப்படி இருக்கும் சூழ்நிலையில் பாகிஸ்தான் அணி இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை புறக்கணிக்கவுள்ளது ஐசிசியின் விதிகளுக்கு ஏற்புடையதல்ல. அதன் காரணமாகவே பாகிஸ்தான் அணி போட்டியை புறக்கணிக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு நிதி அபராதம், போட்டியில் பங்கேற்க தடை போன்றவை விதிக்கப்படும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.

TAGGED:

ICC T20 WORLD CUP 2026
PAKISTAN BOYCOTT INDIA
PAKISTAN BOYCOTT INDIA MATCH
இந்தியா VS பாகிஸ்தான்
PAKISTAN BOYCOTT INDIA MATCH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.