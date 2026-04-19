8 ஆண்டுகளாக 190 ரன்களை சேஸ் செய்ய முடியாமல் திணறல் - சிஎஸ்கே தோல்விக்கு காரணம் என்ன?

சென்னை அணி ஐபிஎல் தொடரில் 190க்கு அதிகமான ரன்களை கடைசியாக 2018ஆம் ஆண்டு செஸ் செய்து வெற்றி பெற்றது

ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக சிஎஸ்கே தோல்வி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 19, 2026 at 7:40 AM IST

ஹைதராபாத்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எளிதாக வெல்ல வேண்டிய போட்டியை கோட்டை விட்டதாக ரசிகர்கள் கவலையில் உள்ள நிலையில், தோல்விக்கான காரணங்கள் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம். ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் இடையிலான போட்டியில் முதலில் விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 194 ரன்கள் குவித்தது. பிறகு விளையாடிய சென்னை அணி 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தது. இந்த ஐபிஎல் சீசனில் சராசரி இலக்காக முதலில் பேட்டிங் செய்யும் அணிகள் 200 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்து வருகிறது.

அந்த வகையில் சென்னை அணி கடைசி 2 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளதால், 194 ரன்களை சேஸ் செய்து வெற்றி பெறும் என ரசிகர்கள் நம்பிக்கையில் இருந்தனர். அதற்கேற்றார் போல் சிஎஸ்கே அணியும் பவர்பிளே (powerplay) ஓவர்களில் 3 விக்கெட்கள் இழந்து 76 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த ரன்ரேட்டை ஓரளவு தக்க வைத்திருந்தால் கூட சிஎஸ்கே எளிதாக வென்றிருக்கலாம். ஆனால் பின்னர் தொடர் விக்கெட்களால் போட்டி சன்ரைசர்ஸ் அணி பக்கம் திரும்பியது.

இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே நல்ல ஃபார்மில் உள்ளார். அதே நேரத்தில் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ரன்கள் சேர்க்க திணறி வருகிறார். நேற்றைய போட்டியில் 13 பந்துகளில் 19 ரன்கள் எடுத்தார். இவர் பவர்பிளே ஓவர்களில் பொறுமையாக ஆடியது அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது. எனவே அடுத்து வரும் போட்டிகளில் ஆயுஷ் மாத்ரேவை தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறக்க வேண்டும் என்பது ரசிகர்கள் விருப்பமாக உள்ளது.

மேலும் ஆயுஷ் மாத்ரே நேற்றைய போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி 13 பந்துகளில் 30 ரன்கள் எடுத்து அவுட்டானார். முதல் போட்டியில் ஒரே ஓவரில் 3 விக்கெட்கள் எடுத்த ஹின்ஞ் பந்துவீச்சில் மாத்ரே 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்சர் விளாசினார். ஆனால் கால் தசை பிடிப்பு காரணமாக அவதிப்பட்டார். அப்போது இன்னிங்ஸின் பிற்பகுதியில் பங்களிப்பு தேவைப்படும் என மாத்ரேவை ஓய்வு (retired hurt) எடுக்க கேப்டன் கெய்க்வாட் தெரிவித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர் தொடர்ந்து விளையாடி விக்கெட்டை இழந்தது அணியின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.

முதல் 10 ஓவர்களில் சென்னை அணி 111 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், கடைசி 10 ஓவர்களில் 84 ரன்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்டது. அப்போது 3 விக்கெட்கள் மட்டுமே இழந்திருந்த நிலையில், இஷான் மலிங்கா ஓவரில் சர்ஃப்ராஸ் (25), ஷிவங்க் குமார் ஓவரில் பிரெவிஸ் (0) என அடுத்தடுத்து அவுட்டாகினர். அதுமட்டுமின்றி 9வது ஓவருக்கு பிறகு 14வது ஓவரில் மட்டுமே பவுண்டரி அடிக்கப்பட்டது. 28 பந்துகள் பவுண்டரி அடிக்காமல் இருந்தது பின்வரிசை பேட்ஸ்மேன்களுக்கு அழுத்தம் அதிகரித்தது.

மேலும் மேத்யூ ஷார்ட்டை பேட்டிங்கில் பின்வரிசையில் களமிறக்கி இருக்க வேண்டும். அணியில் ஃபினிஷராக கருதப்படும் ஷார்ட்டை மிடில் ஓவர்களில் களமிறக்கியது பெரும் தவறாக கருதப்படுகிறது. மேலும் மற்றொரு ஃபினிஷராக கருதப்படும் ஷிவம் தூபே அணிக்கு தேவைப்படும் நேரத்தில் சோபிக்காதது, அணியில் அவரது இடத்தை கேள்வி எழுப்ப செய்கிறது.

சென்னை அணி ஐபிஎல் தொடரில் 190க்கு அதிகமான ரன்களை கடைசியாக 2018ஆம் ஆண்டு செஸ் செய்து வெற்றி பெற்றது. அதன்பிறகு கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு 184 ரன்களை சேஸ் செய்ததே அதிகபட்சமாகும். 5 முறை சாம்பியனான சென்னை அணியால் 8 ஆண்டுகளாக 190க்கும் அதிகமான ரன்களை சேஸ் செய்ய முடியாதது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது.

