EXCLUSIVE: 'இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் இடம்பெற திறமை மட்டுமே அவசியம்' - தமிழ்நாடு வீராங்கனை கமலினி குணாளன் பெருமிதம்
இந்திய அணியில் எனது மகள் இடம்பெறுவாள் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது. ஆனால் அந்த நம்பிக்கை இவ்வளவு விரைவில் நிறைவேறியது அதிர்ச்சியாக உள்ளது என்கிறார் கமலினியின் தந்தை குணாளன்.
Published : December 16, 2025 at 7:36 PM IST
BY - எஸ். சிவக்குமார்
சென்னை: ''பேட்டிங் மற்றும் விக்கெட் கீப்பிங் செய்ய எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். தோனியை போன்று வேகமாக விக்கெட் கீப்பிங் செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், இந்திய அணியில் இடம்பெற திறமை மட்டுமே அவசியம்'' என்கிறார் கமலினி குணாளன் .
இந்தியா - இலங்கைக்கு இடையே 5 போட்டிகளை கொண்ட மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் வரும் டிசம்பர் 21ம் தேதி முதல் 30ம் தேதி வரை விசாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவனந்தபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெறுகிறது. இந்த தொடரின் முதல் இரண்டு ஆட்டங்கள் விசாகப்பட்டினத்திலும், கடைசி மூன்று ஆட்டங்கள் திருவனந்தபுரத்திலும் நடைபெற உள்ளன.
இதற்கான மகளிர் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 15 இந்திய வீரர்கள் கொண்ட அந்த பட்டியலில், தமிழ்நாடு வீராங்கனை கமலினி குணாளன் அறிமுக வீரராக இடம் பெற்றுள்ளார். இந்நிலையில், யார் இந்த கமலினி குணாளன்? என்பதை இந்த செய்திதொகுப்பில் காண்போம்.
17 வயதான கமலினி குணாளன் மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றத்தை சேர்ந்தவர். 12 வயது முதல் கிரிக்கெட் போட்டியின் மீது கொண்ட ஆர்வத்தை கண்ட கமலினியின் தந்தை குணாளன், மகளை கிரிக்கெட் அகாடமியில் சேர்த்துள்ளார். கமலினியின் கிரிக்கெட் பயிற்சிக்காக அவரது குடும்பம் சென்னைக்கு குடி பெயர்ந்தது. பின்னர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமியில் பயிற்சி பெற்று வந்த கமலினி, தனது அணியில் தொடக்க பேட்ஸ்மேன்'ஆகவும், விக்கெட் கீப்பராகவும் உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி வந்தார்.
தொடரில் அதிக ரன்கள்
2021 ஆம் ஆண்டு 15 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய அளவிலான கிரிக்கெட் தொடரில் 485 ரன்கள் அடித்து, தொடரில் அதிக ரன்கள் அடித்த ஆட்டக்காரர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தார். பின்னர் U19 டி20 போட்டியில் விளையாட கமலினிக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்த தொடரில் சிறப்பாக ஆடி கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் கவனத்தை தன்பக்கம் ஈர்த்தார்.
இதன் பலனாக மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் கமலினி, கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதுவரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக ஒன்பது ஆட்டங்கள் விளையாடி கீப்பர் மற்றும் பேட்டராக திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இந்தியா U19 டி-20 உலக கோப்பை சாம்பியன் பெற்ற இந்திய அணியிலும் இடம்பெற்றிருந்தார்.
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியில் தேர்வு
மேலும், கடந்த வாரம் நடைபெற்று முடிந்த 23 வயதினருக்குட்பட்ட U-23 டி20 தொடரில் தமிழ்நாடு அணி சார்பில் ஒரு சதம் உட்பட அதிக ரன்கள் அடித்த ஆட்டக்காரர்கள் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். தொடர் முயற்சிக்கு பலனளிக்கும் வகையில், தற்பொழுது இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியில் குணாளன் கமலினிக்கு இடம் கிடைத்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்த கமலினி குணாளன், '' இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20 கிரிக்கெட் அணியில் இடம் பெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. எனது 5 ஆண்டுகளின் கடின உழைப்பிற்கு பலன் கிடைத்துள்ளது. இந்திய அணியில் இடம் பெறுவதற்கு மாநில அளவிலான U-23 போட்டிகள் முக்கியமானதாக அமைந்தது. தொடர்ந்து பல்வேறு போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடியதால், இந்திய அணியில் நிச்சயம் இடம் பெறுவேன் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது. அந்த நம்பிக்கை தற்போது உண்மையாகவுள்ளது.'' என்றார்.
திறமை ஒன்றே அவசியம்...
இந்திய மகளிர் அணியில் விளையாட போவதை குறித்து பேசிய கமலினி, '' அனுபவம் வாய்ந்த வீராங்கனைகளுடன் விளையாடுவதன் மூலம் நிறைய கற்றுக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பாக அமையும். அவர்களுடன் சந்தோஷமாக விளையாட வேண்டும் என்பதே எனது எண்ணம். கடின உழைப்பு மற்றும் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றை பின்பற்றினால் இலக்கினை எட்ட முடியும். எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், இந்திய அணியில் இடம்பெற திறமை ஒன்றே அவசியம். தமிழ்நாடு அரசின் உதவி எனக்கு பயனளித்துள்ளது.
தோனியை போல...
தொடக்கத்தில் நான் பந்து வீச்சாளராகவே எனது கிரிக்கெட் பயணத்தை துவங்கினேன். பின்னர் பயிற்சியாளரின் ஆலோசனைப்படி கீப்பர் மற்றும் பேட்டராக மாறினேன். பேட்டிங் மற்றும் விக்கெட் கீப்பிங் செய்ய எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். தோனியை போன்று வேகமாக விக்கெட் கீப்பிங் செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.'' என கூறினார்.
உழைப்புக்கும், திறமைக்கும் அப்பாற்பட்டது...
கமலினியின் தந்தை குணாளன் பேசுகையில், '' ஒரு தந்தையாக இதற்கு மேலான சந்தோஷம் இந்த உலகில் வேரெதுவும் இருக்க முடியாது. கஷ்டப்பட்டதற்கு பெரிய பலன் கிடைத்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு ரூ.25 லட்சம் உதவித்தொகை வழங்கியுள்ளது. இந்திய அணியில் எனது மகள் இடம் பெறுவாள் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது, ஆனால் அந்த நம்பிக்கை இவ்வளவு விரைவில் நிறைவேறியது அதிர்ச்சியாக உள்ளது. அந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து நாங்கள் இன்னமும் மீளவில்லை. உழைப்புக்கும், திறமைக்கும் அப்பாற்பட்டது தான் மற்றவையெல்லாம்.'' என்றார்.
