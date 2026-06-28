முதல் டெஸ்ட்: 6ஆவது விக்கெட்டுக்கு 401 ரன்கள் குவித்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர்கள் உலக சாதனை!
318 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையோடு இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணி, மூன்றாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 15 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
Published : June 28, 2026 at 5:18 PM IST
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் அமீர் ஜாங்கூ மற்றும் ரோஸ்டன் சேஸ் ஜோடி 401 ரன்கள் குவித்து, டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே 6ஆவது விக்கெட்டுக்கு அதிகபட்ச பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த ஜோடி என்ற புதிய உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளனர்.
வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இலங்கை அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதன் முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆண்டிகுவாவில் உள்ள சர் விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்து இலங்கை அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய இலங்கை அணி, முதல் இன்னிங்ஸில் 308 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக தனஞ்செய டி சில்வா 120 ரன்களையும், தினேஷ் சண்டிமால் 54 ரன்களையும் சேர்த்தனர். வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், கெமார் ரோச், அல்சாரி ஜோசப், ஷமார் ஜோசப் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, அமீர் ஜாங்கூ மற்றும் கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் ஆகியோரது அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம் வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது. இதில் அமீர் ஜாங்கூ 233 ரன்களையும், ரோஸ்டன் சேஸ் 194 ரன்களையும் குவிக்க, அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 626 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது டிக்ளேர் செய்தது. இலங்கை தரப்பில் சிறப்பாக பந்துவீசிய மிலன் ரத்நாயக்க 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
Innings of the highest order! 💯💯🏏— Windies Cricket (@windiescricket) June 27, 2026
A sensational effort comes to an end for Amir Jangoo. #WIvSL | #MenInMaroon pic.twitter.com/MCmwYxpSm1
இதனையடுத்து, 318 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையோடு இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணி, மூன்றாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 15 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரப்பில் இரட்டை சதம் விளாசிய அமீர் ஜாங்கூ மற்றும் சதம் விளாசிய ரோஸ்டன் சேஸ் ஆகிய இருவரும் இணைந்து புதிய உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளனர்.
அதன்படி, அமீர் ஜாங்கூ மற்றும் கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் ஜோடி இணைந்து 6ஆவது விக்கெட்டுக்கு 400 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அசத்தியது. இதன் மூலம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே 6ஆவது விக்கெட்டுக்கு அதிகபட்ச ரன்களைப் பார்ட்னர்ஷிப் முறையில் குவித்த ஜோடி என்ற உலக சாதனையை இவ்விருவரும் இணைந்து படைத்துள்ளனர்.
Sitting at Top. 🥇🏏— Windies Cricket (@windiescricket) June 27, 2026
A record stand filled with determination and entertainment. ✨💥#WIvSL | #MenInMaroon | #WIOutside pic.twitter.com/R5ZPmIRolJ
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முன்னதாக, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக இங்கிலாந்து அணியின் பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் ஜானி பேர்ஸ்டோவ் ஜோடி இணைந்து 399 ரன்கள் எடுத்ததே இதுநாள் வரை சாதனையாக இருந்து வந்தது. இந்நிலையில், அமீர் ஜாங்கூ மற்றும் ரோஸ்டன் சேஸ் ஆகிய இருவரும் இணைந்து அந்த 10 ஆண்டுகால உலக சாதனையை முறியடித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.