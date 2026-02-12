ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நாளை மோதப்போகும் அணிகள் விவரம் இதோ...

ETV Bharat / sports

ஹைதராபாத்: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10ஆவது சீசன் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தற்போது வரையிலும் குரூப் ஏ பிரிவில் பாகிஸ்தான் அணியும், குரூப் பி பிரிவில் ஆஸ்திரேலியாவும், குரூப் சி பிரிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸும், குரூப் டி பிரிவில் நியூசிலாந்தும் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளன.

இந்நிலையில் நாளைய தினம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் மூன்று லீக் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. அதில் விளையாடும் அணிகள் மற்றும் அவர்களின் உத்தேச லெவன் வீரர்களின் பட்டியலை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

ஆஸ்திரேலியா vs ஜிம்பாப்வே

இதில் காலை 11 மணிக்கு நடைபெற இருக்கும் 19 ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இது இரு அணிகளும் வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்வதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

உத்தேச லெவன்

  • ஆஸ்திரேலியா: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், கேமரூன் கிரீன், மேத்யூ ரென்ஷா, மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், கிளென் மேக்ஸ்வெல், நாதன் எல்லிஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், ஆடம் ஜாம்பா, மேத்யூ குஹ்னெமன்.
  • ஜிம்பாப்வே: பிரையன் பென்னட், தடிவானாஷே மருமணி, தியான் மேயர்ஸ், பிரெண்டன் டெய்லர் (வ), சிக்கந்தர் ராசா (கேட்ச்), ரியான் பர்ல், தஷிங்கா முசெகிவா, பிராட் எவன்ஸ், வெலிங்டன் மசகட்சா, ரிச்சர்ட் ங்கராவா, பிளஸ்ஸிங் முசரபானி.

கனடா vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

நாளை மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெற இருக்கும் உலகக் கோப்பை தொடரின் 20ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் டி பிரிவில் இடம்பிடித்திருக்கும் கனடா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்த போட்டியானது டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் முதல் போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவியுள்ள நிலையில், இதில் எந்த அணி தங்களின் முதல் வெற்றியை ருசிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.

உத்தேச லெவன்

  • கனடா: தில்பிரீத் பஜ்வா (கேட்ச்), நவ்நீத் தலிவால், நிக்கோலஸ் கிர்டன், யுவராஜ் சாம்ரா, ஷ்ரேயாஸ் மொவ்வா, சாத் பின் ஜாபர், திலோன் ஹெய்லிகர், ஹர்ஷ் தாக்கர், ஜஸ்கரன் சிங், கலீம் சனா, அன்ஷ் படேல்
  • யுஏஇ: ஆர்யன்ஷ் சர்மா, முகமது வசீம் (கேப்டன்), மயங்க் குமார், துருவ் பராஷர், அலிஷன் ஷரஃபு, சோஹைப் கான், ஹர்ஷித் கௌஷிக், முகமது. அர்ஃபான், ஹைதர் அலி, ஜுனைத் சித்திக், முகமது ரோஹித் கான்.

அமெரிக்கா vs நெதர்லாந்து

நாளை இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும் 21ஆவது லீக் போட்டியில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள அமெரிக்கா மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இந்த போட்டி சென்னையில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் முதல் போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவியுள்ள நிலையில், இதில் எந்த அணி தங்களின் முதல் வெற்றியை ருசிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.

உத்தேச லெவன்

  • அமெரிக்கா: ஆண்ட்ரீஸ் கஸ், ஷயான் ஜஹாங்கீர், மோனாங்க் படேல் (கேப்டன்), மிலிந்த் குமார், ஷுபம் ரஞ்சனே, ஹர்மீத் சிங், சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி, முகமது. மொஹ்சின், ஷாட்லி வான் ஷால்க்விக், அலி கான், சவுரப் நேத்ரவல்கர்
  • நெதர்லாந்து: மைக்கேல் லெவிட், மேக்ஸ் ஓ'டவுட், ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் (கேப்டன்), பாஸ் டி லீட், காலின் அக்கர்மேன், லோகன் வான் பீக், சாக் லயன்-கேசெட், ரோலோஃப் வான் டெர் மெர்வே, ஆர்யன் தட், டிம் வான்டெர் குக்டன், பிரெட் கிளாசென்.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும்.

