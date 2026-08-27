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மகளிர் ஆந்திரா பிரீமியர் லீக்கில் களமிறங்கும் 'அமராவதி ஈ-சாம்பியன்ஸ்'!

இந்த ஏலத்தில் ஆல்-ரவுண்டர் ஹெர்னிதா பிளவியா ரூ.4.30 லட்சத்திற்கு கோதாவரி கோல்டன் ஈகிள்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டு, தொடரின் அதிக மதிப்புமிக்க வீராங்கனையாக சாதனை படைத்துள்ளார்.

அமராவதி ஈ-சாம்பியன்ஸ்
அமராவதி ஈ-சாம்பியன்ஸ் (Eenadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 11:19 AM IST

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ஹைதராபாத்: மகளிர் ஆந்திரா பிரீமியர் லீக் தொடருக்கான வீராங்கனைகள் ஏலம் சமீபத்தில் நிறைவடைந்த நிலையில், அமராவதி ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி தங்கள் வீராங்கனைகளின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.

ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் மகளிர் கிரிக்கெட் விளையாட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் நோக்கில், ஆந்திர கிரிக்கெட் சங்கம் (ACA) வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முதலாவது 'மகளிர் ஆந்திரா பிரீமியர் லீக்' (Women's Andhra Premier League - WAPL) தொடரை அறிவித்துள்ளது. இத்தொடருக்கான விறுவிறுப்பான வீரர்கள் ஏலம் சமீபத்தில் விஜயவாடாவில் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது.

விளையாட்டுத் துறையில் பெரும் முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ள இந்த லீக்கில், ராமோஜி குழுமம் மிக அதிகபட்சமாக ரூ.89 லட்சம் ஏலத்தொகை செலுத்தி 'அமராவதி ஈ-சாம்பியன்ஸ்' (Amaravati e-Champions) அணியின் உரிமத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது. இவற்றுடன் மற்ற அணிகளான ராயலசீமா ஜென் ஸ்டார்ஸ் (காரிசன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்), வைஷாக் ஃபயர்பேர்ட்ஸ் (ஓரா மோட்டார்ஸ்) மற்றும் கோதாவரி கோல்டன் ஈகிள்ஸ் (என்எஸ்ஆர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்) ஆகியவையும் சமபலத்துடன் களம் காண்கின்றன.

இதில், அதிகபட்சத் தொகைக்கு அணி உரிமையைக் கைப்பற்றியுள்ள ராமோஜி குழுமத்தின் உஷோதயா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம், தனது 'அமராவதி ஈ-சாம்பியன்ஸ்' (Amaravati e-Champions) அணியின் அதிகாரப்பூர்வ வீரர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தெலுங்கானாவின் 'டிஜி20' (TG20) தொடரின் முதலாவது சீசனில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற 'ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ்' அணியின் வெற்றிகரமான தொடர்ச்சியாக, இந்த புதிய அமராவதி ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி களம் காண்கிறது.

இந்தத் தொடருக்காக ஆந்திர மாநிலம் முழுவதிலுமிருந்து மொத்தம் 191 கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள் பதிவு செய்திருந்தனர். ஒவ்வொரு அணிக்கும் தலா ரூ.15 லட்சம் மட்டுமே இருப்புத் தொகைகையாக வழங்கப்பட்டிருந்தது. இருந்த போதும், நான்கு அணிகளும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு மொத்தம் 74 வீராங்கனைகளை ஏலத்தில் தேர்வு செய்துள்ளன.

இந்தத் தொடருக்கான ஏலத்தில் வீராங்கனைகள் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தனர். சர்வதேசப் போட்டிகள் மற்றும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் (WPL) ஆகியவற்றில் விளையாடிய அனுபவம் கொண்ட 45 மூத்த வீராங்கனைகள் 'கிரேடு ஏ' (அடிப்படை விலை ரூ.50,000) பிரிவிலும், மாவட்ட மற்றும் மண்டல அளவிலான 146 வளர்ந்து வரும் திறமையாளர்கள் 'கிரேடு பி' (அடிப்படை விலை ரூ.30,000) பிரிவிலும் இடம் பெற்றிருந்தனர்.

இந்த ஏலத்தில் ஆல்-ரவுண்டர் ஹெர்னிதா பிளவியா ரூ.4.30 லட்சத்திற்கு கோதாவரி கோல்டன் ஈகிள்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டு, தொடரின் அதிக மதிப்புமிக்க வீராங்கனையாக சாதனை படைத்துள்ளார். அதேசமயம், இந்த ஏலத்தில் அனுபவமும் இளமையும் கலந்த ஒரு வலுவான அணியை அமராவதி ஈ-சாம்பியன்ஸ் கட்டமைத்துள்ளது. அந்த அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனைகளான நீரகட்டு அனுஷா ரூ.2.10 லட்சத்திற்கும், கன்றேகுலா தேவிகா ரூ.2 லட்சத்திற்கும், கத்ரகட்டா தீக்ஷா ரூ.1.90 லட்சத்திற்கும் ஏலம் எடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அமராவதி ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி: நீரகட்டு அனுஷா (ரூ.2.10 லட்சம்), கன்றேகுலா தேவிகா (ரூ.2 லட்சம்), கத்ரகட்டா தீக்ஷா (ரூ.1.90 லட்சம்), ஷப்னம் ஷகீல் (ரூ.1.30 லட்சம்), தருணி ஜோஷி (ரூ.1.20 லட்சம்), ரங்க லட்சுமி (ரூ.1 லட்சம்), மஹாந்தி ஸ்ரீ (ரூ.85,000), கே. ஹம்சா (ரூ.60,000), விஷ்ணு பிரியா (ரூ.60,000), ஹேமா சாய் ரம்யா (ரூ.55,000), சாய் பூஜிதா (ரூ.50,000), நக்கா சனா (ரூ.45,000), சாஹிதி ஸ்ரீ (ரூ.40,000), சஹஸ்ரா ரெட்டி (ரூ.30,000), ருக்ஸார் தபஸ்ஸம், சாய் தீப்தி, பொட்டுபல்லி தனிஷ்கா, டி. மல்லிகா.

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ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்பிற்கு மத்தியில், இந்த முதலாவது மகளிர் ஆந்திரா பிரீமியர் லீக் (WAPL) தொடர் எதிர் வரும் செப்டம்பர் 15 முதல் செப்டம்பர் 26 வரை மங்களகிரியில் உள்ள ஆந்திர கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் கோலாகலமாக நடைபெறவுள்ளது. இந்தத் தொடக்க சீசனில் எந்த அணி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று மகுடம் சூடப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு, தற்போதிலிருந்தே கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

TAGGED:

AMARAVATI E CHAMPIONS
WOMENS ANDHRA PREMIER LEAGUE
மகளிர் ஆந்திரா பிரீமியர் லீக்
அமராவதி ஈ சாம்பியன்ஸ்
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