விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26: கர்நாடகாவை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்த விதர்பா!

விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் சதம் விளாசி விதர்பா அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய அமன் மோகடே ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

விஜய் ஹசாரே கோப்பை
விஜய் ஹசாரே கோப்பை (PTI)
Published : January 16, 2026 at 11:53 AM IST

பெங்களூரு: கர்நாடகா அணிக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் விதர்பா அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

இந்தியாவின் உள்ளூர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பையின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நடைபெற்ற முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் கர்நாடகா அணியை எதிர்த்து விதர்பா அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற கர்நாடகா அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து களமிறங்கியது.

அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணியில் கேப்டன் மயங்க் அகர்வால் 9 ரன்களிலும், தேவ்தத் படிக்கல் 4 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கருண் நாயர் - கிருஷ்ணன் ஸ்ரீஜித் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், அரை சதம் கடந்து அணியின் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர்.

பின்னர் 76 ரன்களில் கருண் நாயர் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 54 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு கிருஷ்ணன் ஸ்ரீஜித்தும் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் ஸ்ரேயாஸ் கோபால் 36 ரன்களையும், அபினவ் மனோகர் 26 ரன்களையும் சேர்க்க, மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

இதன் காரணமாக கர்நாடகா அணி 49.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 280 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. விதர்பா அணி தரப்பில் தர்ஷன் நல்கண்டே 5 விக்கெட்டுகளையும், யாஷ் தாக்கூர் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

பின்னர் சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய விதர்பா அணிக்கு அமன் மோகடே அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார். ஒருபக்கம் அமன் சிறப்பாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுமுனையில் விளையாடி வந்த அதர்வா டைடே 6 ரன்னிலும், துருவ் ஷொரே 47 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.

அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரவிகுமார் சமர்த் நிதானமாக விளையாடிய நிலையில், அமன் தனது சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த அமன் மோகடே 12 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 138 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களும் சோபிக்க தவறினர்.

மறுபக்கம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்த ரவிகுமார் சமர்த் தனது அரை சதத்தைப் பதிவு செய்ததுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 76 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் விதர்பா அணி 46.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் கர்நாடகா அணியை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

முன்னதாக கடந்த விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் கர்நாடகா மற்றும் விதர்பா அணிகள் மோதின. அந்த போட்டியில் கர்நாடகா அணி 36 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் விதர்பா அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்ற சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருந்தது. இந்த நிலையில் தற்போது விதர்பா அணி அரையிறுதி ஆட்டத்தில் கர்நாடகாவை வீழ்த்தி பதிலடி கொடுத்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

