பிரீமியர் லீக் 2025-26: டிராவில் முடிவடைந்த மான்செஸ்டர் சிட்டி, யுனைடெட் மற்றும் லிவர்பூல் போட்டிகள்

பிரீமியர் லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் அர்செனல் அணி முதலிடத்தில் நீடிக்கும் நிலையில், மான்செஸ்டர் சிட்டி இரண்டாம் இடத்திலும், லிவர்பூல் அணி 4ஆம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளன.

லிவர்பூல் எஃப்.சி vs ஃபுல்ஹாம் எஃப்.சி
லிவர்பூல் எஃப்.சி vs ஃபுல்ஹாம் எஃப்.சி (AP)
Published : January 5, 2026 at 11:59 AM IST

ஹைதரபாத்: பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரில் மான்செஸ்டர் சிட்டி, மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மற்றும் லிவர்பூல் அணிகள் மோதிய போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளது.

இங்கிலாந்தின் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான பிரீமியர் லீக் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் லிவர்பூல் எஃப்.சி மற்றும் ஃபுல்ஹாம் எஃப்.சி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஃபுல்ஹாம் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 17ஆவது நிமிடத்தில் ஹாரி வில்சன் மூலம் முதல் கோல் கிடைத்தது.

லிவர்பூல் எஃப்.சி vs ஃபுல்ஹாம் எஃப்.சி

மறுபக்கம் லிவர்பூல் அணியால் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் எந்த கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஃபுல்ஹாம் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட லிவர்பூல் அணிக்கு ஃபுளோரியன் விர்ட்ஸ் 57ஆவது நிமிடத்தில் கோலடிக்க, அதன்பின் கூடுதல் நேரமான 90+4ஆவது நிமிடத்தில் கோடி காப்போவும் கோலடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினர்.

இதன் காரணமாக இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்தது. இறுதியில் ஆட்டத்தின் 90+7ஆவது நிமிடத்தில் ஃபுல்ஹாம் அணியின் ஹாரிசன் ரீட் கோலடித்து அணியை தோல்வியில் இருந்து மீட்டார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் தலா 2 கோல்களைப் பதிவு செய்திருந்ததன் காரணமாக, இப்போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது.

மான்செஸ்டர் சிட்டி vs செல்ஸி

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தின் மான்செஸ்டர் சிட்டி மற்றும் செல்ஸி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். அதிலும் குறிப்பாக மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் டிஜ்ஜானி ரெய்ண்டர்ஸ் ஆட்டத்தின் 42ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினார்.

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டமும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற நிலையில், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்திருந்தது. இதில் ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+4ஆவது நிமிடத்தில் செல்ஸி அணிக்காக ஃபெர்னாண்டஸ் கோலடித்து அசத்தினார். பின்னர் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் கோலடிக்க தவற, இப்போட்டி 1-1 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிவடைந்தது.

மான்செஸ்டர் யுனைடெட் vs லீட்ஸ் யுனைடெட்

மற்றொரு லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மற்றும் லீட்ஸ் யுனைடெட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோலடிக்க தவறினர். பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டர் அணிக்காக பிராண்டன் ஆரோன்சன் 62ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அசத்தினார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் லீட்ஸ் அணியின் மத்தேயுஸ் குன்ஹா 65ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்க எடுத்த முயற்சிகள் முறியடிக்கப்பட்டன. இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகள் 1-1 என்ற கணக்கில் சமனில் இருந்ததால், இப்போட்டியும் டிராவில் முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக அர்செனல் அணி 48 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் தொடர்ந்து முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.

அதேசமயம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 42 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், லிவர்பூல் அணி 34 புள்ளிகளுடன் 4ஆம் இடத்தையும், செல்ஸி அணி 31 புள்ளிகளுடன் 5ஆம் இடத்தையும், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி 31 புள்ளிகளுடன் 6ஆவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

