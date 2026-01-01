ETV Bharat / sports

எஸ்ஏ20 லீக் 2026: பார்ல் ராயல்ஸ், பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் வெற்றி

சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பார்ல் ராயல்ஸ் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ்
பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் (ANI/SA20)
ஹைதராபாத்: எம்.ஐ.கேப்டவுனுக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தில் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 85 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.

தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் எஸ்.ஏ.டி20 லீக் தொடரானது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 8ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் எம்.ஐ.கேப்டவுன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. கேப்டவுனில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற கேப்பிட்டல்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணியில் பெர்சன்ஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், வில் ஸ்மீத் 22 ரன்னிலும், கானர் எஸ்டர்ஹுய்சன் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு ஷாய் ஹோப் தனது பங்கிற்கு 45 ரன்களைச் சேர்க்க, அடுத்து வந்த வியான் லூப் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்ததுடன் 60 ரன்களைர் சேர்த்தார். இறுதியில் ஜோடி சேர்ந்த டெவால்ட் பிரேவிஸ் - ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் இணை சிறப்பாக செயல்பட்டு ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

பிரேவிஸ், ரதர்ஃபோர்ட் அதிரடி

இதில் டெவால்ட் பிரேவிஸ் ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் என 36 ரன்களையும், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் 6 சிக்ஸர்களுடன் 47 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 220 ரன்களைக் குவித்தது. கேப்டவுன் அணி தரப்பில் காகிசோ ரபாடா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கேப்டவுன் அணியில் ரஸ்ஸி வேண்டர் டுசென் 28 ரன்களிலும், ரியான் ரிக்கெல்டன் 38 ரன்களையும் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தனர். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் நிக்கோலஸ் பூரன் 25 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்களால் எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.

இதன் காரணமாக கேப்டவுன் அணி 14.2 ஓவர்களில் 135 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. கேப்பிட்டல்ஸ் தரப்பில் ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் 4 விக்கெட்டுகளையும், கேப்டன் கேசவ் மஹாராஜ் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 85 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் எம்.ஐ.கேப்டவுன் அணியை வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றது.

பார்ல் ராய்ல்ஸ் பதிலடி

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் பார்ல் ராயல்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த சன்ரைசர்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 149 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ஜோர்டன் ஹெர்மான் 47 ரன்களையும், ஜானி பேர்ஸ்டோவ் 33 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

ராயல்ஸ் தரப்பில் நொகோபானி மொகோனா 4 விக்கெட்டுகளையும், ஓட்னீயல் பார்ட்மேன் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பார்ல் ராயல்ஸ் அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், அசா டிரைப், ருபின் ஹெர்மான், கைல் வெர்ரைன் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் மில்லர் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இந்த போட்டியில் அரைசதம் கடந்த மில்லர், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 4 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 71 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் பார்ல் ராயல்ஸ் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட பார்ல் ராயல்ஸ் கேப்டன் டேவிட் மில்லார் ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வுசெய்யப்பட்டார்.

