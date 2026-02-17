டி20 உலகக் கோப்பை 2026: சதம் விளாசி சாதனைகளை குவித்த பதும் நிஷங்கா
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான உலக கோப்பை லீக் போட்டியில் இலங்கை அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
Published : February 17, 2026 at 1:14 PM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்காக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரண்டு சதங்களை விளாசிய முதல் வீரர் என்ற பெருமையையும் பதும் நிஷங்கா பெற்றுள்ளார்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 30ஆவது லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பல்லகலேவில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி அதிரடியாக தொடங்கிய நிலையிலும், இறுதியில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 181 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது.
ஆஸ்திரேலிய அணியில் அதிகபட்சமாக டிராவிஸ் ஹெட் 56 ரன்களையும், கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் 54 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இலங்கை அணி தரப்பில் துஷான் ஹெமந்தா 3 விக்கெட்டுகளையும், துஷ்மந்தா சமீரா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இலங்கை அணியில் தொடக்க வீரர் குசால் பெரேரா ஒரு ரன்னில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
PATHUM NISSANKA, remember the name! 💯🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2026
✅ First-ever 💯 of this World Cup
✅ First-ever 💯 against AUS in ICC Men's T20 WC
Up next 👉 ICC Men’s #T20WorldCup | #NZvCAN | TUE, 17 FEB, 10:30 AM pic.twitter.com/gR7ZeqMNF3
சூப்பர் 8-ல் இலங்கை
பின்னர் இணைந்த பதும் நிஷங்கா - குசால் மெண்டிஸ் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அரை சதம் கடந்திருந்த மெண்டிஸ் 51 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதேசமயம் மறுமுனையில் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த பதும் நிஷங்கா சதமடித்து அசத்தியதுடன் 10 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 100 ரன்களையும், பவன் ரத்நாயகே 28 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக் கொடுத்தனர்.
இதன் மூலம் இலங்கை அணி 18 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறி இலங்கை அசத்தியது. இந்த போட்டியில் சதமடித்து அசத்திய பதும் நிஷங்கா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். இந்நிலையில் இந்த போட்டியின் மூலம் சில சாதனைகளும் படைக்கப்பட்டுள்ளன.
அதிவேக சதம்
இந்த போட்டியில் பதும் நிஷங்கா 52 பந்துகளில் சதமடித்து அசத்தியதன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இலங்கை அணிக்காக அதிவேக சதமடித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார். முன்னதாக இவர் இந்தியாவுக்கு எதிராக 52 பந்துகளில் சதமடித்த நிலையில், தற்சமயம் அதனை சமன் செய்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் குசால் பெரேரா 44 பந்துகளில் சதம் விளாசி முதலிடத்தில் உள்ளார்.
𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐖𝐀𝐒 𝐓𝐇𝐀𝐓, 𝐍𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐤𝐚?! 🤯— Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2026
Pathum Nissanka was in a hurry & dealing in rockets against Australia 🚀
ICC Men’s #T20WorldCup | #SLvAUS | LIVE NOW ➡️https://t.co/J53l5oud0B pic.twitter.com/V4XVZQ0zeO
அதிக முறை சதம் விளாசிய வீரர்
இந்த போட்டியில் நிஷங்கா சதம் விளாசியதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அவர் தன்னுடைய இரண்டாவது சதத்தை பதிவு செய்துள்ளார். இதன் மூலம் இலங்கை அணிக்காக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரண்டு சதங்களை விளாசிய முதல் வீரர் என்ற் பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். மேலும் மஹேலா ஜெயவர்த்னே, திலகரத்னே தில்ஷன், குசால் பெரேரா ஆகியோர் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தலா ஒரு சதத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
டி20 உலகக் கோப்பை
இதுதவிர டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சதம் விளாசிய இரண்டாவது இலங்கை வீரர் என்ற பெருமையையும் பதும் நிஷங்கா பெற்றுள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் மஹேலா ஜெயவர்த்னே சதம் விளாசிய நிலையில், தற்போது பதும் நிஷங்காவும் அந்த பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளார்.