ஜிம்பாப்வேயை வீழ்த்தி டி20 தொடரை வென்றது இந்திய மகளிர் அணி; ஷஃபாலி வர்மா, நிக்கி பிரசாத் புதிய உலக சாதனை!
சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டில் தான் வீசிய முதல் இரு பந்துகளிலேயே விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இந்திய அணியின் அறிமுக வீராங்கனை நிக்கி பிரசாத் உலக சாதனை படைத்துள்ளார் .
Published : October 19, 2026 at 2:25 PM IST
ஹைதராபாத்: ஜிம்பாப்வேவிற்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் அரைசதம் கடந்த ஷஃபாலி வர்மா மற்றும் அறிமுக வீராங்கனை நிக்கி பிரசாத் ஆகியோர் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய உலக சாதனைகளைப் படைத்து அசத்தியுள்ளனர்.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி நேற்று ராய்ப்பூரில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜிம்பாப்வே அணி, 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 102 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக சிப்போ முகேரி-ட்ரிபானோ 34 ரன்களைச் சேர்த்தார். இந்திய அணி தரப்பில் நிக்கி பிரசாத் 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
இந்தியா அபார வெற்றி
அதன்பின் எளிய இலக்கை நோக்கித் களம் இறங்கிய இந்திய மகளிர் அணியில், கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா - ஷஃபாலி வர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கி, அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றது. இதில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஷஃபாலி வர்மா அரைசதம் விளாசி மிரட்டினார். அதன்பின் 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 55 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் ஷஃபாலி வர்மா விக்கெட்டை இழந்தார்.
The Shafali Verma show in Raipur 🍿 She wins the Player of the Match award for her fiery knock 🏅 Relive ▶️ https://t.co/DG9MK5e529 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ | @TheShafaliVerma https://t.co/MGc4o0M2FL— BCCI Women (@BCCIWomen) October 18, 2026
அதே சமயம் மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஸ்மிருதி மந்தனா, 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 47 ரன்களை விளாசியதுடன் அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றார். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 8.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 2-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் வென்று அசத்தியது.
இந்தப் போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்ற ஷஃபாலி வர்மா ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார். இந்நிலையில், இப்போட்டியில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட இந்திய வீராங்கனைகள் ஷஃபாலி வர்மா மற்றும் நிக்கி பிரசாத் ஆகியோர் சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டில் சாதனைகளையும் படைத்து அசத்தியுள்ளனர்.
ஸ்மிருதியை முந்திய ஷஃபாலி
அதன்படி, இப்போட்டியில் ஷஃபாலி வர்மா அரைசதம் கடந்ததன் மூலம், சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரே காலண்டர் ஆண்டில் அதிக முறை 50-க்கும் மேற்பட்ட ரன்களை எடுத்த வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார். நடப்பு 2026 ஆம் ஆண்டில் ஷஃபாலி வர்மா 8 அரைசதங்கள் மற்றும் ஒரு சதம் ஆகியவற்றை விளாசியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
The Niki Prasad show has only just begun 💙❤️ https://t.co/Y0JaCroLDp— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 18, 2026
இதன் மூலம் ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஹாங்காங்கின் நடாஷா மைல்ஸ் ஆகியோரின் சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார். மேலும், ஸ்மிருதி மந்தனாவுடன் இணைந்து ஷஃபாலி வர்மா, ஒரே காலண்டர் ஆண்டில் 9 முறை 50+ ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்துள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரே ஆண்டில் 1000+ பார்ட்னர்ஷிப் ரன்களைக் கடந்த முதல் ஜோடி என்ற வரலாற்றையும் படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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நிக்கி பிரசாத் உலக சாதனை
மறுபக்கம், இப்போட்டியின் மூலம் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமான நிக்கி பிரசாத், தனது அபாரமான பந்துவீச்சின் மூலம் உலகச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார். அந்த வகையில், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் ஓவரை வீச வந்த நிக்கி பிரசாத், வீசிய முதல் இரண்டு பந்துகளிலேயே அடுத்தடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். இதன் மூலம் சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டில் தான் வீசிய முதல் இரு பந்துகளிலேயே விக்கெட் எடுத்த வீராங்கனை என்ற உலகச் சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.