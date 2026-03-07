ETV Bharat / sports

ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் 2026: லீ ஷிபெங்கை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய லக்ஷயா சென்

ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் தொடரின் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் லக்ஷயா சென், கனடாவின் விக்டர் லாயை எதிர்கொள்ள உள்ளார்.

லக்ஷயா சென்
லக்ஷயா சென் (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 10:38 AM IST

பர்மிங்ஹாம்: இந்தியாவின் நட்சத்திர பேட்மிண்டன் வீரர் லக்ஷயா சென், ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் சீன வீரர் லீ ஷிபெங்கை வீழ்த்தி அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் நடப்பு சீசன் பர்மிங்ஹாமில் நடைபெற்று வருகிறது. இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள இந்த தொடரின் காலிறுதி சுற்று போட்டிகள் நேற்று நடைபெற்றன. இதில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென், சீனாவின் லீ ஷிபெங்கை எதிர்கொண்டானர்.

அரையிறுதியில் லக்ஷயா சென்

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் லக்ஷ்யா சென் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்தார். அதற்கேற்ப முதல் செட்டை 21-13 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி முன்னிலையை பதிவு செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில் லீ ஷிபெங் கம்பேக் கொடுக்க முயற்சித்தார்.

இருப்பினும் அதிலும் அபாரமாக விளையாடிய லக்ஷயா சென் 21-16 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் கைப்பற்றி லீ ஷிபெங்கிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் லக்ஷயா சென் 21-13, 21-16 என்ற நேர் செட் கணக்கில் லீ ஷிபெங்கை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தினார்.

லக்ஷயா vs விக்டர்

இதனையடுத்து இன்று நடைபெற இருக்கும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் 16 ஆம் நிலை வீரரான கனடாவைச் சேர்ந்த விக்டர் லெயை லக்ஷயா சென் எதிர்கொள்ள இருக்கிறார். இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி இன்று மாலை 4.30 மணிக்கு நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் சர்வதேச பேட்மிண்டன் அரங்கில் இவ்விரு வீரர்களும் நேருக்கு நேர் மோதுவது இதுவே முதல் முறையாகும். இதனால் இந்த போட்டியில் யார் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

முன்னதாக இந்த தொடரில் பங்கேற்ற இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் முதல் சுற்றுடன் வெளியேறிய நிலையில், லக்ஷயா சென் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

