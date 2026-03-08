ETV Bharat / sports

ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் 2026: இறுதிப் போட்டியில் போராடி தோல்வியை தழுவிய லக்ஷயா சென்

ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென் இரண்டாவது முறையாக பட்டம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.

லக்ஷயா சென்
லக்ஷயா சென் (AP)
Published : March 8, 2026 at 7:17 PM IST

பர்மிங்ஹாம்: அல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென் இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவி சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டுள்ளார்.

ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் நடப்பு சீசன் பர்மிங்ஹாமில் நடைபெற்று வருகிறது. இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள இந்த தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டி இன்று நடைபெற்றது. இதில் உலகின் 11ஆம் நிலை வீரரான சீன தைபேவைச் சேர்ந்த லின் சுன் யி-யை எதிர்த்து, இந்தியாவைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென் பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.

இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு வீரர்களும் புள்ளிகளை கைப்பற்ற போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது. ஆனாலும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுட்த்திய லின் சுன் 21-15 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்புடன் விளையாடிய லக்ஷயா சென் இரண்டாவது செட்டில் கடுமையாக போராடினார்.

தொடக்கத்தில் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி லக்ஷயா சென் முன்னிலை வகித்த நிலையில், நேரம் செல்ல செல்ல லின் சுன் யி புள்ளிகளை கைப்பற்றினார். அதேசமயம் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் லக்ஷயா சென்னால் வெற்றியை ஈட்ட முடியவில்லை. இதன் காரனமாக லுன் சுன் 22-20 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் கைப்பற்றி லக்ஷயா சென்னிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் லுன் சுன் யி 21-15, 22-20 என்ற நேட் செட் கணக்கில் லக்ஷயா சென் - யை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றினார். மறுபக்கம் இறுதிச் சுற்றுவரை முன்னேறிய லக்ஷயா சென் மீண்டும் ஒரு முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். முன்னதாக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ஆல் இங்கிலாந்து தொடரிலும் லக்ஷயா சென் இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறிய நிலையில், சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.

