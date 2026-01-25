ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2026: காலிறுதிக்கு முன்னேறி அல்காரஸ், ஸ்வெரெவ், சபலென்கா அசத்தல்
ரஷ்யாவின் நட்சத்திர வீரரான டேனில் மெத்வதேவ் 4-6, 0-6, 3-6 என்ற செட் கணக்கில் அமெரிக்காவின் லெர்னர் டியானிடம் தோல்வியை தழுவி தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
மெல்போர்ன்: ஒற்றையர் பிரிவு நான்காம் சுற்று ஆட்டத்தில் கார்லோஸ் அல்காரஸ், அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ், அரினா சபலென்கா மற்றும் கோகோ கஃப் உள்ளிட்டோர் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னின்ஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு நான்காம் சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீரரான ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், அமெரிக்காவின் டாமி பவுலை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட அல்காரஸ் 7-6 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை போராடி வென்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆட்டத்திலும் அல்காரஸ் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்தினார். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் டாமி பவுலால் கம்பேக் கொடுக்க முடியவில்லை. இதனால் இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும், மூன்றாவது செட்டை 7-5 என்ற கணக்கிலும் அல்காரஸ் கைப்பற்றி வெற்றியை பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் இத்தொடரின் காலிறுதி சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு நான்காம் சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் மூன்றாம் நிலை வீரரான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ், அர்ஜெண்டினாவின் ஃபிரான்சிஸ்கோ செருண்டோலோவை எதிர்கொண்டார். இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்வெரெவ் 6-2, 6-4, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஃபிரான்சிஸ்கோ செருண்டோலோவை வீழ்த்தி காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் ரஷ்யாவின் நட்சத்திர வீரரான டேனில் மெத்வதேவ், அமெரிக்காவின் லெர்னர் டியனை எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட டேனில் மெத்வதேவ் 4-6, 0-6, 3-6 என்ற செட் கணக்கில் லெர்னர் டியானிடம் தோல்வியைத் தழுவினார். இதன் மூலம் அவர் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடரில் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்ததுடன், தொடரிலிருந்தும் வெளியேறினார்.
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு நான்காம் சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான பெலாரஸின் சரினா அபலென்கா, கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோவை எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்ட சபலென்கா 6-1 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை எளிதாக வென்றார். பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டையும் சபலென்கா எளிதாக வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருந்தது.
ஆனால் அவரது எதிர்பார்ப்பை தகர்க்கும் வகையில் விக்டோரியா சிறப்பாக செயல்பட்டு கம்பேக் கொடுத்தார். அதன்பின் சற்று சுதாரித்து விளையாடிய சபலென்கா 7-6 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். இதன் மூலம் அரினா சபலென்கா 6-1. 7-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் விக்டோரியாவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். இதன் மூலம் அவர் தொடர்ச்சியாக 13 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியும் அசத்தியுள்ளார்.
மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவின் நட்சத்திர வீராங்கனை கோகோ கஃப், செக் குடியரசின் கரோலினா முச்சோவாவை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டை கோகோ கஃப் 6-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி முன்னிலைப் பெற்றார். அதனை தொடர்ந்து இரண்டாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த கரோலினா 6-3 என்ற கணக்கில் செட்டை வென்று பதிலடி கொடுத்தார்.
இதனால் இந்த போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்திருந்தன. இறுதியில் கோகோ கஃப் 6-3 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் கோகோ கஃப் 6-1. 3-6, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் கரோலினா முச்சோவாவை வீழ்த்தி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.