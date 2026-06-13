லெ மான்ஸ் கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்ற முதல் இந்திய அணி அஜித் குமார் அணி
"லெ மான்ஸ் போட்டியில் பங்கேற்ற முதல் இந்திய அணி என்ற பெருமையுடன் இதுவே எங்கள் தொடக்கம். இனி வரும் காலங்களில் இன்னும் சிறப்பாக முன்னேறுவோம்" என்று அஜித் குமார் ரேஸிங் அணி தெரிவித்துள்ளது.
Published : June 13, 2026 at 9:50 PM IST
பிரான்ஸ்: பிரான்ஸில் நடைபெற்ற "லெ மான்ஸ்" கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்ற நடிகர் அஜித் குமாரின் ரேஸிங் அணி 13ஆவது இடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்த பந்தயத்தில் பங்கேற்ற முதல் இந்திய அணி என்ற பெருமையையும் அஜித் குமார் ரேஸிங் அணி பெற்றுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் நடிகர் அஜித்குமார். நடிப்பு மட்டுமின்றி கார் பந்தயத்தில் அவர் பிஸியாக பங்கேற்று வருகிறார். அவர் தனது ரேஸிங் அணி, கடந்தாண்டு பல்வேறு பந்தயங்களில் பங்கேற்று பல வெற்றிகளை குவித்துள்ளது.
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இந்நிலையில், நடிகர் அஜித் குமார், இந்தாண்டு ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். அவர் அணி பங்கேற்கும் கார் ரேஸ் போட்டிகளுக்கான அட்டவணையும் வெளியானது. ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கி 2027 ஜனவரி 17-ஆம் தேதி வரை கார் ரேஸ் போட்டிகளில் அஜித் குமார் தீவிரமாக ஈடுபடவுள்ளர். போட்டிகளுக்கு இடையில் திரைப்படத்திலும் அவர் கவனம் செலுத்த உள்ளார்.
கடந்த ஏப்ரலில் பெல்ஜியத்தில் நடந்த 24 மணி நேர பந்தயத்தில் அஜித்குமார் அணி 2-ஆவது இடம்பிடித்து அசத்தியது. அதைத் தொடர்ந்து, பிரான்ஸில் அடுத்தகட்ட போட்டி கடந்த வாரம் நடைபெற்றது. அதில் நூலிழையில் மூன்றாவது இடத்தை அஜித்குமார் ரேஸிங் அணி இழந்தது.
"கிடைத்த முடிவுகளில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்"
இது ஒருபுறம் இருக்க மதிப்புமிக்க "லெ மான்ஸ்" கார் பந்தயத்தின் மற்றொரு தொடர் பிரான்ஸில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் அஜித்குமார் ரேஸிங் அணியுடன் இணைந்து நரேன் கார்த்திகேயன் பங்கேற்றார். இதன் மூலம், லெ மான்ஸ் கார் பந்தய தொடரில் கலந்துகொள்ளும் முதல் இந்திய அணி என்ற பெருமையை அஜித்குமார் ரேஸிங் அணி பெற்றது.
போட்டி முடிவில் ஒட்டு மொத்தமாக, அஜித் குமார் ரேஸிங் அணி 13-வது இடத்தை பிடித்தது. இதுகுறித்து பெருமையுடன் அஜித்குமார் ரேஸிங் அணி பகிர்ந்து கொண்ட தகவலில், "லெ மான்ஸ் தான்!
உண்மையிலேயே அற்புதமான சூழலும் சிறப்பான போட்டியும் இருந்தது. எங்கள் இரண்டு கார்களும் எந்த சிக்கலிலும் சிக்காமல் சிறப்பாக பந்தயத்தை நிறைவு செய்தன; கிடைத்த முடிவுகளில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.
லெ மான்ஸ் போட்டியில் பங்கேற்ற முதல் இந்திய அணி என்ற பெருமையுடன், இதுவே எங்கள் தொடக்கம். இனி வரும் காலங்களில் இன்னும் சிறப்பாக முன்னேறுவோம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.