பெல்ஜியம் கார் பந்தயத்தில் 2-வது இடம் பிடித்து அஜித்குமார் அணி அசத்தல்

2027-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 17-ஆம் தேதி வரை கார் ரேஸ் போட்டிகளில் அஜித் தீவிரமாக ஈடுபடவுள்ளர்.

வெற்றி கோப்பையுடன் அஜித்குமார்
வெற்றி கோப்பையுடன் அஜித்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 19, 2026 at 10:40 PM IST

பிரஸ்ஸல்ஸ்: பெல்ஜியம் கார் பந்தயத்தில் 2-வது இடம் பிடித்து அஜித்குமார் அணி சாதனை படைத்துள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் நடிகர் அஜித்குமார். நடிப்பு மட்டுமின்றி கார் பந்தயத்தில் பிஸியாக பங்கேற்று வருகிறார். அவருடைய அஜித்குமார் ரேஸிங் அணி மூலம் கடந்தாண்டு பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றிகளை குவித்துள்ளார். இந்நிலையில் இந்தாண்டு நடிகர் அஜித்குமார் அணி பங்கேற்கும் ரேஸ் போட்டிகளுக்கான அட்டவணையும் வெளியானது. கடந்த மாதம் தொடங்கி 2027-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 17-ஆம் தேதி வரை கார் ரேஸ் போட்டிகளில் அஜித் தீவிரமாக ஈடுபடவுள்ளர்.

மூவர்ண கொடியுடன் அஜித்குமார்
மூவர்ண கொடியுடன் அஜித்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் அஜித்குமார் அணி தற்போது லீ மேன் கப் தொடரில் பங்கேற்று வருகிறது. பெல்ஜியத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் அஜித்குமார் அணி 2-வது இடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளது. இது அவரது ரசிகர்களுக்கு மிகப் பெரிய மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அடுத்தடுத்த போட்டிகளிலும் அஜித்குமார் அணி சாதனை படைக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

