இந்தியா vs இலங்கை டெஸ்ட் தொடர்: புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கும் அஜிங்கியா ரஹானே
எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 15 முதல் தொடங்கவிருக்கும் இந்தியா - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் மூலம் அஜிங்கியா ரஹானே வர்ணனையாளராக அறிமுகமாகிறார்.
Published : August 12, 2026 at 2:00 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் மூலம், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் அஜிங்கியா ரஹானே வர்ணனையாளராகத் தனது புதிய பயணத்தைத் தொடங்குகிறார்.
இந்தியக் கிரிக்கெட் அணி இந்த மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி, வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்புவில் நடைபெறவுள்ளது.
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அங்கமாக நடைபெறவிருக்கும் இந்தத் தொடருக்காக, இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இத்தொடரின் மூலமாக இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் அஜிங்கியா ரஹானேவும் தனது புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கவுள்ளார். அதன்படி, சமீபத்தில் ஓய்வை அறிவித்த ரஹானே, மீண்டும் களத்திற்குத் திரும்பி வர்ணனையாளராகத் தனது புதிய பயணத்தைத் தொடங்க உள்ளார்.
அந்த வகையில், எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 15 முதல் தொடங்கவிருக்கும் இந்தியா - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் மூலம் அவர் வர்ணனையாளராக அறிமுகமாகிறார். முன்னதாக, சில வாரங்களுக்கு முன்பு அனைத்து வடிவக் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்த ரஹானே, தற்போது வர்ணனையாளராக மீண்டும் களத்திற்கு திரும்பவுள்ளது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்தியாவுக்காக 85 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ரஹானே, 12 சதங்கள் மற்றும் 26 அரைசதங்களுடன் மொத்தம் 5,077 ரன்கள் குவித்துள்ளார். மேலும், இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டுள்ள ரஹானே, ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் 2-1 என்ற கணக்கில் டெஸ்ட் தொடரைக் கைப்பற்றி வரலாற்றுச் சாதனையையும் படைத்தார். இந்திய அணியை 6 டெஸ்ட் போட்டிகளில் வழிநடத்தியுள்ள இவர், 4 வெற்றிகள், 2 டிரா என ஒரு தோல்வியைக் கூட தழுவாத கேப்டனாகவும் திகழ்கிறார்.
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இதுகுறித்து பேசிய ரஹானே, "சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் சோனி லிவ் தளம் வழியாக எனது முதல் டெஸ்ட் வர்ணனையைத் தொடங்குவதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். கிரிக்கெட்டின் உச்சக்கட்ட வடிவம் டெஸ்ட் போட்டிதான். இத்தனை ஆண்டுகள் இந்திய அணிக்காக விளையாடிய பிறகு, இப்போது மற்றொரு கோணத்தில் இருந்து விளையாட்டைப் பார்ப்பதைப் பெருமையாகக் கருதுகிறேன். மைதானத்தில் எடுக்கப்படும் உத்திகள் மற்றும் முடிவுகளைப் பற்றி ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள ஆவலோடு உள்ளேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.